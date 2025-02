Andrija Milošević sa suprugom ima predstavu u Zagrebu: Nama su kazališne daske ljubav i život

Ja odmah sve zaboravim, imam taj standardni muški mozak. Ovako sam dosta temperamentan. No ako ikad dođe do nekog nerazumijevanja, ja recimo odmah to zaboravim. Iako ni Sandra nije neko zlopamtilo, tako da vrlo brzo to sve prođe, govori nam crnogorski glumac Andrija Milošević. On i supruga Aleksandra Tomić dolaze ovoga četvrtka i petka u Kino SC na premijeru predstave “Šećer je sitan osim kada je kocka”.

