Anezi pozirala na šipci, 'napali' je zbog kilaže: Nedostaje ti kila

Fotografija pjevačice u kupaćem kostimu izazvala je raspravu. Pratiteljica joj je komentirala kako treba imati koji kilogram više, na što joj je Anezi odbrusila. Mnogi su stali u obranu pjevačice...

<p>Bivša kandidatkinja realityja 'Big Brother' i 'Gospodin Savršeni', glazbenica <strong>Alena Nezirević</strong> (33), poznatija kao <strong>Anezi</strong>, objavila je fotografiju s otoka Krka, na kojoj pozira na šipci za ples, odjevena u izazovni crveni kupaći kostim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anezi na poligrafu 24sata</strong></p><p>U opis fotografije stavila je stihove pjesme 'Like a Prayer' pop dive <strong>Madonne </strong>(62), ali sva pažnja otišla je na raspravu u komentarima. </p><p>Glavna tema rasprave bila je Anezina kilaža. Dok neki smatraju da je premršava, drugi hvale njezinu vitku liniju. Jedna djevojka joj je napisala pogrdni komentar te rekla kako joj nedostaje koji kilogram više, što se mnogim Anezinim pratiteljima nije svidjelo. Izjavu je komentirala i pjevačica. </p><p>- Oči kojima se gleda svijet kod većine ljudi su stvar unutarnje projekcije. Nedostaje mi, ali ja tu očito ništa ne mogu, ako već 15 godina imam od 50 do 53 kilograma. To je kao da ja na tvoje slike kažem da si razvaljena svinja. Meni to ne bi nikada palo na pamet, ali sada to pišem da skužiš poantu. I onda ti kada odgovoriš, ti kažem da ti treba koja kilica dolje. Identično je. Samo, ovo potonje se smatra teškom uvredom, ali nas mršave nije problem tako etiketirati. Gle, ja se uvrijedila nisam ni najmanje. Ja sebe prihvaćam sto posto. Znam da mi fali koja kilica, ali ne mogu je, za sada, dobiti - odbrusila je Anezi. </p><p>Potom su mnogi stali u obranu Anezi, govoreći kako joj je linija savršena. </p><p>- Ma dobro, neka ljudi komentiraju. Ja sam debelokožac. Ne smeta mi. Fali meni pet kilograma cijeli život, ali tako je, kako je. Ne opterećujem se time - rekla je Anezi. </p>