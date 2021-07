Oskarovka Angelina Jolie (46) i pjevač The Weeknd (31), pravog imena Abel Makkonen Tesfaye u srijedu navečer družili su se u luksuznom restoranu, a povod za večeru navodno je bila Abelova želja da se približi Hollywoodu i filmskoj karijeri.

Abel je nedavno na svom Instagramu objavio ulazak u svijet glume i produkcije na novoj seriji HBO-a, 'The idol'.

- Očito je da se nisu skrivali, a The Weeknd pokušava ući u filmski svijet - rekao je izvor za Page Six.

The Weeknd je na seriji 'The idol' surađivao s kreatorom megapopularne serije 'Euphoria', a do sada je sudjelovao u pisanju još nekih epizoda popularnih serija.

Za večeru je Angelina izabrala svilenkastu dugu crnu haljinu preko koje je obukla bež baloner, dok je Abel od glave do pete bio u tamnom traperu.

Angelina se navodno ponovno nalazi s bivšim mužem Jonnyjem Leeom Millerom (48).

Pjevač trenutno nije u vezi, nakon što duga veza sa supermodelom Bellom Hadid (24) nije uspjela.