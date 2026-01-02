Obavijesti

Show

Komentari 0
'KRIZA JE OZBILJNA'

Angelina Jolie na graničnom prijelazu Rafah poslala apel: Pomoć Gazi mora stići odmah

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Angelina Jolie na graničnom prijelazu Rafah poslala apel: Pomoć Gazi mora stići odmah
4
Foto: Stringer

Tijekom posjeta Jolie je naglasila hitnu potrebu za ubrzanjem dopreme humanitarne pomoći u Gazu, gdje se stanovništvo suočava s ozbiljnom humanitarnom krizom

Angelina Jolie (50), američka glumica i bivša posebna izaslanica UNHCR-a, posjetila je granični prijelaz Rafah kako bi se osobno upoznala s teškim humanitarnim uvjetima u Pojasu Gaze.

Pokretanje videa...

Angelina Jolie na granici s Gazom 01:12
Angelina Jolie na granici s Gazom | Video: 24sata/Reuters

Tijekom posjeta Jolie je naglasila hitnu potrebu za ubrzanjem dopreme humanitarne pomoći u Gazu, gdje se stanovništvo suočava s ozbiljnom humanitarnom krizom. U delegaciji su bili predstavnici američkog State Departmenta te egipatski dužnosnici, uključujući guvernera Sjevernog Sinaja Khaleda Maghawera i bivšu ministricu za migracije Nabilu Makram.

Actor Angelina Jolie visits near the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, Egypt
Foto: Stringer

Guverner Maghawer poručio je kako egipatska strana prijelaza Rafah ostaje otvorena i spremna za prihvat ranjenih i bolesnih Palestinaca koji će biti zbrinuti u egipatskim bolnicama. Istaknuo je da prijelaz s egipatske strane nije zatvoren od 7. siječnja 2023., dok je s druge strane zatvoren od strane Izraela.

Actor Angelina Jolie visits near the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, Egypt
Foto: Stringer

Posjet dolazi u trenutku sve veće međunarodne zabrinutosti zbog situacije u Gazi, dodatno pogoršane lošim vremenskim uvjetima. Od početka rata 7. listopada 2023. poginulo je više od 70.000 Palestinaca, a oko 170.000 je ranjeno.

Actor Angelina Jolie visits near the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, Egypt
Foto: Stringer

Gotovo dva milijuna ljudi, odnosno oko 90 posto stanovništva Gaze, prisiljeno je napustiti svoje domove.

NISU BAŠ BLISKI Odnos Jona Voighta i Angeline Jolie godinama je bio na rubu, o vjenčanju je saznao iz medija
Odnos Jona Voighta i Angeline Jolie godinama je bio na rubu, o vjenčanju je saznao iz medija
Actor Angelina Jolie visits near the Rafah border crossing between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, Egypt
Foto: Stringer
PRAVNI RAT Velika pobjeda Brada Pitta! Sud natjerao Angelinu da pokaže skrivene poruke o vinariji...
Velika pobjeda Brada Pitta! Sud natjerao Angelinu da pokaže skrivene poruke o vinariji...

Ministri vanjskih poslova Egipta, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Katara u zajedničkoj su izjavi upozorili na rapidno pogoršanje humanitarne situacije i pozvali na hitnu međunarodnu reakciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...
DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u petak? Katarina i Badurina odlaze odvjetniku...

Doznajte što vas očekuje ovog petka 2. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La Promesa', 'Chicago P.D.', 'Bogu iza nogu', 'Hamburg 112', 'Cacau'...
FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu
ZA RAZBUĐIVANJE

FOTO Kakav početak nove godine! Nives Celzijus samo u ručniku pokušava skuhati kavu

Nova godina nije krenula po planu za Nives Celzijus, jer joj se na novogodišnje jutro pokvario aparat za kavu. Krenula je napraviti šalicu kave dok je bila ogrnuta samo ručnikom, ali joj to nije pošlo za rukom. Sve je objavila na Instagramu...
Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći
ISTRAGA U TIJEKU

Kći Tommyja Leeja Jonesa pronađena je mrtva u hotelu u novogodišnjoj noći

Na tijelu Victorie Jones (34) nisu pronađeni znakovi nasilja niti tragovi koji bi upućivali na kazneno djelo. Nije pronađena droga niti pribor povezan s drogama, a zasad nema ni naznaka da bi se radilo o samoubojstvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026