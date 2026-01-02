Tijekom posjeta Jolie je naglasila hitnu potrebu za ubrzanjem dopreme humanitarne pomoći u Gazu, gdje se stanovništvo suočava s ozbiljnom humanitarnom krizom
Angelina Jolie na graničnom prijelazu Rafah poslala apel: Pomoć Gazi mora stići odmah
Angelina Jolie (50), američka glumica i bivša posebna izaslanica UNHCR-a, posjetila je granični prijelaz Rafah kako bi se osobno upoznala s teškim humanitarnim uvjetima u Pojasu Gaze.
Tijekom posjeta Jolie je naglasila hitnu potrebu za ubrzanjem dopreme humanitarne pomoći u Gazu, gdje se stanovništvo suočava s ozbiljnom humanitarnom krizom. U delegaciji su bili predstavnici američkog State Departmenta te egipatski dužnosnici, uključujući guvernera Sjevernog Sinaja Khaleda Maghawera i bivšu ministricu za migracije Nabilu Makram.
Guverner Maghawer poručio je kako egipatska strana prijelaza Rafah ostaje otvorena i spremna za prihvat ranjenih i bolesnih Palestinaca koji će biti zbrinuti u egipatskim bolnicama. Istaknuo je da prijelaz s egipatske strane nije zatvoren od 7. siječnja 2023., dok je s druge strane zatvoren od strane Izraela.
Posjet dolazi u trenutku sve veće međunarodne zabrinutosti zbog situacije u Gazi, dodatno pogoršane lošim vremenskim uvjetima. Od početka rata 7. listopada 2023. poginulo je više od 70.000 Palestinaca, a oko 170.000 je ranjeno.
Gotovo dva milijuna ljudi, odnosno oko 90 posto stanovništva Gaze, prisiljeno je napustiti svoje domove.
Ministri vanjskih poslova Egipta, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Pakistana, Turske, Saudijske Arabije i Katara u zajedničkoj su izjavi upozorili na rapidno pogoršanje humanitarne situacije i pozvali na hitnu međunarodnu reakciju.
