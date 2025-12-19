Obavijesti

PRAVNI RAT

Velika pobjeda Brada Pitta! Sud natjerao Angelinu da pokaže skrivene poruke o vinariji...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Velika pobjeda Brada Pitta! Sud natjerao Angelinu da pokaže skrivene poruke o vinariji...
Foto: Profimedia

Brad Pitt ostvario je veliku sudsku pobjedu protiv Angeline Jolie - sud je naložio glumici da mora otkriti privatne poruke vezane uz prodaju vinarije, što bi moglo biti ključno u sporu teškom 35 milijuna dolara

Brad Pitt ostvario je veliku pobjedu u pravnoj bitci protiv bivše supruge Angeline Jolie. Sud je odlučio da glumica mora otkriti privatne poruke vezane uz spor oko njihove poznate vinarije Château Miraval.

Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/PIXSELL

Odluka je donesena na sudu u Los Angelesu, samo dan prije Pittova 62. rođendana. Sudac je prihvatio Pittov zahtjev i naložio Jolie da u roku od 45 dana preda pune, neuređene verzije 22 komunikacije koje je ranije skrivala pozivajući se na povjerljivost.

77th Golden Globe Awards - Press Room - LA
77th Golden Globe Awards - Press Room - LA | Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

Riječ je o e-mailovima i tekstualnim porukama povezanima s prodajom njezina udjela u vinariji. Sud smatra da su te poruke ključne jer bi mogle otkriti zašto je Jolie svoj udio prodala ruskoj Stoli Group, a ne Pittu.

Spor traje od 2022. godine. Pitt traži odštetu od 35 milijuna dolara zbog, kako tvrdi, štete nanesene vinariji koju su zajedno kupili. Par je Château Miraval kupio 2008. godine tijekom braka, pri čemu je Pitt imao 60 posto vlasništva, a Jolie 40 posto. Jolie je svoj udio prodala 2022., bez Pittove suglasnosti.

Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

Jolien tim tvrdi da Pitt nije želio otkupiti njezin udio bez potpisivanja NDA-a, ugovora o šutnji koji bi je spriječio da govori o navodnom incidentu iz 2016. godine na privatnom letu. Pitt za to nikada nije optužen, a Jolie nije podnijela prijavu.

U jednom e-mailu iz listopada 2023. Jolie navodi da Pitt traži odštetu zbog navodne štete po poslovanje vinarije. Ova sudska odluka dolazi nakon godina natezanja i pokušaja Pittova tima da dođe do komunikacije između Jolie i njezinih suradnika. Njezin odvjetnik ranije je optužio Pitta za narušavanje povjerljivih razgovora te je tražio 33.000 dolara za odvjetničke troškove.

Vjen?ali se Angelina Jolie i Brad Pitt
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Glavno suđenje o vinariji Château Miraval i zahtjevu za 35 milijuna dolara odštete zakazano je za veljaču sljedeće godine.

