Obavijesti

Show

Komentari 0
'ČUVAM NJEN DOM'

Nina Badrić objavila emotivnu baladu: 'Govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu i odricanju'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nina Badrić objavila emotivnu baladu: 'Govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu i odricanju'
3
Foto: Filip Vukina

Badić je objasnila značenje pjesme 'Čuvam njen dom' koja je nakon izlaska na albumu 'Moji ljudi' zaintrigirala publiku svojom tematikom

Admiral

Nakon objave albuma 'Moji ljudi', koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić predstavila je novu emotivnu baladu 'Čuvam njen dom'. 

Foto: Filip Vukina

Pjesma donosi priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu. 

ZABAVNA PITANJA Nina Badrić otkrila što nosi u torbici: Tako je to kod nas cura
Nina Badrić otkrila što nosi u torbici: Tako je to kod nas cura

- Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borni unutar sebe i odricanju od vlastite sreće - objasnila je Badrić značenje pjesme koja je nakon izlaska na albumu 'Moji ljudi' zaintrigirala publiku svojom tematikom. 

Foto: Filip Vukina

Pjesmu je napisala Nina Badrić, a aranžman Miro Buljan. Spot je snimljen na lokacijama stancije Meneghetti u srcu Istre a režiju potpisuje Sandra Mihaljević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama
FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas
SLAVI 65. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

Domaća glumica Dubravka Ostojić uspjela je sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Publika ju pamti po ulozi u seriji 'Naša mala klinika', no posljednjih godina rijetko se pojavljuje na događanjima. Danas slavi 65. rođendan, a pogledajte u galeriji kako se mijenjala.
FOTO Party u tangicama! Mama Renata se prisjetila kako je lani sa Žanamari uživala u ljetu
VRUĆA SNIMKA

FOTO Party u tangicama! Mama Renata se prisjetila kako je lani sa Žanamari uživala u ljetu

Renata Lovrinčević Buljan se na društvenim mrežama sjetila kako je sa svojom prijateljicom Žanamari uživala u ljetnim danima. Brčkale su se i smijale, a na sebi su imale minijaturne bikinije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026