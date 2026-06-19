Nina Badrić objavila emotivnu baladu: 'Govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu i odricanju'

Nakon objave albuma 'Moji ljudi', koji tjednima stoji na vrhu ljestvice najprodavanijih domaćih albuma, Nina Badrić predstavila je novu emotivnu baladu 'Čuvam njen dom'.

Foto: Filip Vukina

Pjesma donosi priču o ljubavi i odanosti koja ostaje živjeti unatoč vremenu.

- Pjesma govori o ljubavi prema zauzetom muškarcu, ženi koja voli, ali svjesno ostaje po strani. Naslov simbolizira poštovanje prema drugoj ženi i njezinom domu. Govori o moralnoj borni unutar sebe i odricanju od vlastite sreće - objasnila je Badrić značenje pjesme koja je nakon izlaska na albumu 'Moji ljudi' zaintrigirala publiku svojom tematikom.

Foto: Filip Vukina

Pjesmu je napisala Nina Badrić, a aranžman Miro Buljan. Spot je snimljen na lokacijama stancije Meneghetti u srcu Istre a režiju potpisuje Sandra Mihaljević.