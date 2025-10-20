Obavijesti

Show

Komentari 1
POSEBNO ZNAČENJE

Angelina Jolie ponosno otkrila tetovaže na crvenom tepihu: Znate li što one simboliziraju?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Angelina Jolie ponosno otkrila tetovaže na crvenom tepihu: Znate li što one simboliziraju?
6
Foto: reuters/kolaž

Tetovaže koje glumica s ponosom pokazuje, nisu samo ukras, već nose dublju poruku. Neke su posvećene njenoj djeci, jedna bratu, a najveća simbolizira četiri prirodna elementa

Na premijeri svog novog filma 'Couture' na Filmskom festivalu u Rimu, glumica Angelina Jolie (50) prošetala je u elegantnoj crnoj haljini s potpisom Alberte Ferreti. Ova dizajnerska haljina ima potpuno otvorena leđa, a time je Jolie otkrila svoje tetovaže koje s ponosom nosi.

Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

One nisu samo ukras, već nose i dublje poruke. Na gornjem dijelu leđa, ispod vrata je natpis 'Znaj svoja prava' ('Know Your Rights'), koji je inspiriran pjesmom The Clasha. Ta tetovaža odražava njen stav o slobodi o kojem ona često progovara. Na lijevoj strani leđa je budistička mantra posvećena njenom sinu Maddoxu. Ispisana je kmerskim pismom i nosi poruku ljubavi, sreće i zaštite.

ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA FOTO Angelinu Jolie nikada nisu uhvatili u tangama, ali s ovim izdanjem je šokirala sve...
FOTO Angelinu Jolie nikada nisu uhvatili u tangama, ali s ovim izdanjem je šokirala sve...
Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

- Neka tvoji neprijatelji bježe daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvijek ostane tvoje. Tvoja ljepota bit će poput božice Apsare. Kamo god kreneš, mnogi će te pratiti, služiti i štititi, okruživati te sa svih strana - stoji u tekstu tetovaže.

Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

U sredini leđa su pak tri odvojene tetovaže, a one zajedno simboliziraju četiri prirodna elementa - zemlju, vodu, zrak i vatru, kao i četiri kontinenta. Središnja je najveća, a predstavlja ravnotežu između tih sila. Bočne su povezane s duhovnim značenjima - jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podsjeća na suosjećanje prema sebi. Sve tri su nastale u Kambodži dok je glumica tamo boravila. U ritualu su blagoslovljene, a rađene tradicionalnom metodom čeličnih igala.

EMOCIONALNO TEŽAK RAZVOD Angelina Jolie otkrila detalje o razvodu s Bradom: Pogledajte cifru koju traži sada od njega...
Angelina Jolie otkrila detalje o razvodu s Bradom: Pogledajte cifru koju traži sada od njega...
Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

Na donjem dijelu leđa je veliki bengalski tigar. Ta tetovaža je posvećena Kambodži, zemlji u kojoj je posvojila Maddoxa i u kojoj je 2005. godine dobila počasnu putovnicu. I ova tetovaža je izrađena tradicionalnom tehnikom te su je blagoslovili redovnici.

Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

Osim ovih, Angie ima tetovaže i na lijevoj nadlaktici. Tamo je tetovirala geografske koordinate mjesta rođenja njezine djece - Knoxa, Vivienne, Shiloha, Zahare, Paxa i Maddoxa. Inače, na tom mjestu prije je bila tetovaža posvećena bivšem suprugu Billyju Bobu Thorntonu. Tetovažu je uklonila nakon razvoda.

Premiere of "Couture" at the Rome Film Festival
Foto: Remo Casilli

Na zapešću ima tetovažu slova 'H', za koju se smatra da je posveta njenom bratu Jamesu Havenu. Na desnoj ruci ima natpis na arapskom pismu koji znači odlučnost. Ima i tetovažu na bokovima, križ uz latinsku izreku 'Što me hrani, uništava me' ('Quod me nutrit me destruit').

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati
EMOTIVNO U 'SUPERTALENTU'

Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati

Večer je završila još jednim zlatnim gumbom. Ovoga puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima
Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'
PROMIJENILA PLOČU

Zaboravite badiće! Žanamari je u trapericama užarila 'mreže': 'Plašim ljude noseći ovo...'

Iako je sama za sebe naglasila da plaši ljude noseći tenisice i traperice, obožavateljima se, sudeći prema komentarima, očigledno svidjela kombinacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025