Angelina Jolie ponosno otkrila tetovaže na crvenom tepihu: Znate li što one simboliziraju?

Na premijeri svog novog filma 'Couture' na Filmskom festivalu u Rimu, glumica Angelina Jolie (50) prošetala je u elegantnoj crnoj haljini s potpisom Alberte Ferreti. Ova dizajnerska haljina ima potpuno otvorena leđa, a time je Jolie otkrila svoje tetovaže koje s ponosom nosi.

Foto: Remo Casilli

One nisu samo ukras, već nose i dublje poruke. Na gornjem dijelu leđa, ispod vrata je natpis 'Znaj svoja prava' ('Know Your Rights'), koji je inspiriran pjesmom The Clasha. Ta tetovaža odražava njen stav o slobodi o kojem ona često progovara. Na lijevoj strani leđa je budistička mantra posvećena njenom sinu Maddoxu. Ispisana je kmerskim pismom i nosi poruku ljubavi, sreće i zaštite.

Foto: Remo Casilli

- Neka tvoji neprijatelji bježe daleko od tebe. Ako stekneš bogatstvo, neka zauvijek ostane tvoje. Tvoja ljepota bit će poput božice Apsare. Kamo god kreneš, mnogi će te pratiti, služiti i štititi, okruživati te sa svih strana - stoji u tekstu tetovaže.

Foto: Remo Casilli

U sredini leđa su pak tri odvojene tetovaže, a one zajedno simboliziraju četiri prirodna elementa - zemlju, vodu, zrak i vatru, kao i četiri kontinenta. Središnja je najveća, a predstavlja ravnotežu između tih sila. Bočne su povezane s duhovnim značenjima - jedna označava sreću i bogatstvo, a druga podsjeća na suosjećanje prema sebi. Sve tri su nastale u Kambodži dok je glumica tamo boravila. U ritualu su blagoslovljene, a rađene tradicionalnom metodom čeličnih igala.

Foto: Remo Casilli

Na donjem dijelu leđa je veliki bengalski tigar. Ta tetovaža je posvećena Kambodži, zemlji u kojoj je posvojila Maddoxa i u kojoj je 2005. godine dobila počasnu putovnicu. I ova tetovaža je izrađena tradicionalnom tehnikom te su je blagoslovili redovnici.

Foto: Remo Casilli

Osim ovih, Angie ima tetovaže i na lijevoj nadlaktici. Tamo je tetovirala geografske koordinate mjesta rođenja njezine djece - Knoxa, Vivienne, Shiloha, Zahare, Paxa i Maddoxa. Inače, na tom mjestu prije je bila tetovaža posvećena bivšem suprugu Billyju Bobu Thorntonu. Tetovažu je uklonila nakon razvoda.

Foto: Remo Casilli

Na zapešću ima tetovažu slova 'H', za koju se smatra da je posveta njenom bratu Jamesu Havenu. Na desnoj ruci ima natpis na arapskom pismu koji znači odlučnost. Ima i tetovažu na bokovima, križ uz latinsku izreku 'Što me hrani, uništava me' ('Quod me nutrit me destruit').