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NAKON KRATKE BORBE

Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton

Piše Zrinka Medak Radić,
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Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton
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Foto: Mario Anzuoni
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Dolly Parton preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe s rakom

Admiral

Svijet glazbe zavijen je u crno. Legendarna country pjevačica, autorica i filantropkinja Dolly Parton preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe s rakom, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u glazbi i srcima milijuna obožavatelja diljem svijeta. Vijest o njezinoj smrti izazvala je lavinu reakcija, a od voljene zvijezde opraštaju se kolege, prijatelji i obožavatelji.

Dolly Parton Passes Away at 80 Straight Talk (1992) Dolly Parton Passes Away at 80
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Foto: Profimedia.hr

Kako su potvrdili njezini predstavnici za medije, Parton je preminula u utorak, 25. kolovoza, u Vanderbilt-Ingram centru za rak u Nashvilleu, Tennessee, okružena svojim voljenima. Njezin nećak, Bryan Seaver, bio je među prvima koji su podijelili tužnu vijest na društvenim mrežama. Prema dostupnim informacijama, pjevačica je u petak, 21. kolovoza, primljena u bolnicu u Nashvilleu, gdje je preminula četiri dana kasnije. Specifična vrsta raka od koje je bolovala nije objavljena javnosti.

UMRLA U 81. GODINI Slavni se opraštaju od Dolly Parton: 'Sada si sa svojim suprugom za kojim si čeznula'
Slavni se opraštaju od Dolly Parton: 'Sada si sa svojim suprugom za kojim si čeznula'

"Naša voljena Dolly Parton provela je svoj život i karijeru unoseći radost, smijeh, nadu i integritet u sve što je dotaknula. Njezina neusporediva velikodušnost dotaknula je živote nebrojenih ljudi koje nikada nije upoznala, ali je uvijek bila tu da pruži ruku pomoći. Bilo da se radi o stotinama milijuna knjiga doniranih kroz njezinu neprocjenjivu 'Imagination Library' ili financiranju istraživanja koje je pomoglo u stvaranju spasonosnog cjepiva korištenog diljem svijeta, Dollyna bezuvjetna ljubav prema svim ljudima bila je vodilja njezina trajnog utjecaja. Nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom protiv raka, Dolly je danas napustila svoj zemaljski život", rekli su njeni predstavnici za People.

FILE PHOTO: Parton performs on the Pyramid Stage at Worthy Farm in Somerset, during the Glastonbury Festival
Foto: Cathal McNaughton

U mjesecima koji su prethodili njezinoj smrti, Parton je otvoreno govorila o svojim zdravstvenim problemima. U svibnju 2026. otkrila je da se liječi zbog problema povezanih s imunološkim i probavnim sustavom, a ranije je govorila i o borbi s bubrežnim kamencima. Ovi zdravstveni izazovi doveli su do otkazivanja njezine planirane rezidencije u Las Vegasu u prosincu 2025. godine. Unatoč svemu, Parton je uvjeravala obožavatelje da "ne umire" i da namjerava nastaviti raditi.

*uz korištenje AI-ja
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