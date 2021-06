Nakon razočaravajuće sudske presude, Angelinu Jolie (46) njezino šestero djece odlučilo je razvedriti rođendanskom zabavom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Duboko je razočarana sučevom odlukom i Bradu nikad neće oprostiti - rekao je izvor blizak glumici.

Zbog toga su je djeca iznenadila večerom u azijskom restoranu TAO u Los Angelesu. Glumica je uživala u delicijama i opuštenoj obiteljskoj atmosferi s Maddoxom (19), Paxom (17), Zaharom (16), Shiloh (15) te 12-godišnjim blizancima Vivienne i Knoxom, piše People.

- Sjajno su se proveli slaveći kod kuće, a onda su je djeca navečer iznenadila posebnom večerom - otkrio je izvor blizak Angelini.

Podsjetimo, nedavno ih je pohvalila za slavlje koje su joj organizirali povodom Majčina dana.

- Djeca su mi nevjerojatna! Ja sam inače ta koja ništa ne planira, ali oni imaju tendenciju surađivati ​​kako bi me nečime iznenadili, bilo za rođendan ili Majčin dan... Sama spoznaja da nešto rade zajedno, da nešto smišljaju zajedno - to me uvijek dirne i rasplače! A oni se onda šale na moj račun i zafrkavaju me jer mi suze krenu zbog svake sitnice. Ne biste vjerovali koliko puta plačem u danu! - rekla je nedavno Jolie.