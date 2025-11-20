Obavijesti

FOTO Anica Kovač je prije 30 godina osvojila svijet ljepotom: Evo kako je izgledao doček...

Anica Kovač je prije 30 godina otputovala u Južnoafričku Republiku na Izbor za Miss svijeta kao Miss Hrvatske, a vratila se s lentom prve pratilje Miss Venezuele i titulom najljepše Europljanke. Anica, koja je uspjeh ostvarila još dok se prezivala Martinović, jedna je od naših najuspješnijih manekenki te je ostvarila dosad najveći uspjeh Hrvatske na tom natjecanju.
Zagreb: Povratak Anice Kovač s izbora za Miss svijeta gdje je okrunjena prvom pratiljom, 20.11.1995.
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Anica Kovač je 1995. godine u Opatiji odnijela pobjedu na izboru za Miss Hrvatske, a krunu je naslijedila od Branke Bebić. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
