Animirani filmovi i serije ovoga tjedna dominiraju naslovima koji su najgledaniji u Hrvatskoj

Disney+ je i ovog tjedna donio pregršt zabave korisnicima u Hrvatskoj. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija – provjerite jeste li već pogledali sve hit naslove ili vas još nešto čeka na listi!

1. Lilo & Stitch (Live-Action)

Obiteljski film koji donosi dirljivu i urnebesnu priču o usamljenoj havajskoj djevojčici Lilo i odbjeglom vanzemaljcu Stitchu koji joj pomaže da ponovno izgradi svoju obitelj. U glavnim ulogama su Maia Kealoha, Sydney Agudong i Zach Galifianakis, a režiju potpisuje Dean Fleischer Camp. Nova verzija kultnog animiranog hita donosi svježu dozu emocija i humora.

SAD, 2025., Obiteljski, SF

2. Elio

Animirani hit iz Pixarove radionice prati dječaka Elia, zaljubljenika u svemir, koji se neočekivano nađe u galaktičkoj avanturi među neobičnim vanzemaljcima. Kroz niz izazova i novih prijateljstava, Elio otkriva tko je zapravo i kako se nositi s intergalaktičkim krizama. Glasove posuđuju Yonas Kibreab i America Ferrera, a režiju potpisuje Adrian Molina.

SAD, 2025., Animirani, SF

3. High Potential

Kriminalistička serija o samohranoj majci Morgan (Kaitlin Olson) s iznimnim umom za rješavanje zločina. Njezina nekonvencionalna metoda dovodi je do neobičnog, ali snažnog partnerstva s iskusnim detektivom (Daniel Sunjata). Serija nudi napete slučajeve i duhovite dijaloge.

SAD, 2024., Krimi, TV serija

4. Thunderbolts*

Marvelov spektakularni akcijski film okuplja sedam otpisanih junaka koji su prisiljeni suočiti se s najmračnijim dijelovima svoje prošlosti. U glavnim ulogama su Florence Pugh, Sebastian Stan i Julia Louis-Dreyfus, a režiju potpisuje Jake Schreier. Očekuje vas napeta priča, eksplozivna akcija i moralne dileme.

SAD, 2025., Superherojski, Marvel

5. Coco

Jedan od najvoljenijih Pixarovih filmova prati dječaka Miguela koji, unatoč obiteljskoj zabrani glazbe, sanja o tome da postane glazbenik. Kroz čudesno putovanje u Zemlju mrtvih otkriva pravu priču o svojoj obitelji. Glasove posuđuju Anthony Gonzalez i Gael García Bernal.

SAD, 2017., Animirani, Obiteljski

6. Ratatouille

Ova animirana poslastica vodi nas u Pariz, gdje mladi štakor Remy sanja o tome da postane vrhunski kuhar. S prijateljem Linguinijem izaziva kaos, ali i oduševljenje u jednom od najboljih restorana. Film nudi izniman humor i toplinu, a režiju potpisuje Brad Bird.

SAD, 2007., Animirani, Komedija

7. Inside Out

Fantastična Pixarova animacija vodi nas u um djevojčice Riley, gdje njezine emocije – Sreća, Strah, Ljutnja, Gađenje i Tuga – upravljaju svakodnevnim životom. Film istražuje odrastanje i emocionalne promjene na duhovit i dirljiv način.

SAD, 2015., Animirani, Obiteljski

8. Beauty and the Beast

Spektakularna igrana adaptacija Disneyjevog klasika o zvijeri i mladoj ženi koja mu može pomoći da ponovno pronađe ljubav. U glavnim ulogama su Emma Watson i Dan Stevens, a režiju potpisuje Bill Condon. Film obiluje bajkovitom atmosferom i prepoznatljivim pjesmama.

SAD, 2017., Fantazija, Obiteljski

9. Elemental

Animirani film smješten u grad gdje zajedno žive stanovnici od vatre, vode, zemlje i zraka. Priča prati vatrenu djevojku i opuštenog dečka koji otkrivaju koliko su zapravo slični. Film donosi šarolike vizuale i toplu poruku o različitosti.

SAD, 2023., Animirani, Obiteljski

10. Marvel Zombies

Animirana Marvelova serija koja donosi mračnu viziju svijeta u kojem su Osvetnici zaraženi zombi virusom. Skupina preživjelih superheroja pokušava spasiti svijet od super-moćnih nemrtvih. U seriji sudjeluju glasovi Elizabeth Olsen, Iman Vellani i David Harbour.

SAD, 2025., Animirani, Superherojski

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton ili "bingeanje" serija, ova lista je pravi izbor za vas. Koji je vaš favorit s popisa?