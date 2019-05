Aniston: 'Ne smatram da sam neispunjena jer nisam majka...'

Glumica Jennifer Aniston (50) prije dvije godine se razvela od drugog supruga Justina Therouxa (48) s kojim je bila u braku od kolovoza 2015. godine. Par je dao do znanja kako je odluka o razvodu bila obostrana te kako su odlučili ostati u prijateljskim odnosima, a u braku nisu dobili djecu.

Foto: © Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

Nakon mnoštva nagađanja da je zvijezda serije 'Prijatelji' trudna, Aniston je odlučila stati na kraj tračevima te progovorila o majčinstvu.

- Godine nagađanja o tome jesam li trudna i kada ću biti zaista su me iscrpile. Svaki put kada bih pojela sendvič netko bi me fotografirao i onda bi se povela rasprava o tome jesam li debela ili trudna. Naše društvo smatra da je žena neostvarena ako nije udana i ako nije postala majka. Ne smatram se neispunjenom jer nisam mama. Ideja majčinstva me s vremenom jako počela plašiti - komentirala je Aniston u razgovoru za Huffington Post.

Foto: IMDB

Glumica je nedavno proslavila 50. rođendan, a među brojnim gostima na zabavi bio je i njezin bivši suprug Brad Pitt (55) koji joj je poklonio kuću na Beverly Hillsu u kojoj su skupa živjeli dok su bili u braku, u vrijednosti od 522 milijuna kuna.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Gubitak njihovog doma iz snova povećao je bol nakon njihovog razvoda. Jennifer je jako žalila što ju Brad nije kupio tada - ispričao je prijatelj blizak Jennifer. Ipak, želja joj se naposljetku ostvarila i Brad joj poklonio upravo tu kuću.

