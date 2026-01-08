Obavijesti

IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

Dok je voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac mislila da je nitko ne čuje, najprije je s podsmijehom prokomentirala objavu na Facebooku usmjerenu protiv njezinih kolega.

"Frajer piše na Fejsu: 'A gdje su tri bilmeza i emisija Doručak = izbljuvak' (smijeh) i onda ispod onak napiše: 'Dobro jutro, ekipa' i smajlić, a prije toga ono: 'Gdje su tri bilmeza i emisija Doručak?' Sad ću ja napisati: ‘Dobro jutro, Zvonimire' (smijeh)", rekla je Jaganjac.

Nakon toga osvrnula se na nagradnu igru, ne birajući riječi. Sporni komentar odnosio se na natjecanje u kojem sudionici moraju što duže držati ruku na kupoli postavljenoj u Bogovićevoj ulici u Zagrebu, a koje je osmislila njezina kuća.

“Gle, činjenica je, i ja se s tim slažem, to je 'I konje ubijaju, zar ne?', to je istina. Znači, nagradna igra koja se temelji na eliminaciji na način tko izdrži fizički više je lagano sadistički, kak bih ti rekla. Okej, napravite nagradnu igru gdje će se ljudi fajtat sa znanjem, nekakvim vještinama, nekim klincem, ali da ljudi na plus 2 stupnja na cesti, dakle... Okej, taj debil od M.B-a, je mogao to predložit, al onda je netko trebao reći: ‘Gle, Milo…' Kaj misliš, čija je to debilna ideja?”

Uvrede su se nastavile, a voditeljica je jednog kolegu nazvala sociopatom.

“I mali, njih troje, ne znam, pretpostavljam da je on jer on je najgluplji, on je sociopat i debil. E i uglavnom, dakle prosti, ti to možeš predložit, ali onda je Ilijana trebala reći: ‘Čekaj, stani, ajmo sad razmislit, šta bi oni trebali radit...’", zaključila je, zgražajući se nad time da natjecatelji moraju stajati na hladnoći.

Na službenoj Facebook stranici HRT-ovog Drugog programa ubrzo su se zaredali brojni komentari zgroženih slušatelja.

"Karma je gadna stvar, mikrofon ostao uključen i razotkrio mnogima predragu voditeljicu kako pljuje po kolegama, za M.B. inicijalima govori da je debil i psihopat, najgluplji među njih troje... sramota samo takva. Ne branim nagradnu igru jer stvarno nije bila najsretnije rješenje ali čini mi se da veleštovana voditeljica spomenutom trojcu ne može oprostiti dolazak na HR2 i promjenu termina svoje emisije. I da, još plješće na komentar Zvonimira koji pita gdje je ekipa doručak=izbljuvak, jadno, jadno, jadno."

Reagirao je i HRT kojem smo poslali upit, a njihov odgovor donosimo u cijelosti:

"Nažalost u radijskom eteru dogodila se pogreška zbog koje se prije svega ispričavamo našim slušateljima. Slučajno uključeni mikrofon prenio je nesmotrenu izjavu kolegice Sabine Jaganjac. Kolegica Sabina iznimno žali zbog svog izrečenog, kolegijalno je nazvala spomenute kolege i ispričala se, a isprika je prihvaćena i  kolege će zajednički nastaviti raditi u programu HR2."

