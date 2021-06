Jennifer Aniston (52) gostovala je u radio emisiji Howarda Sterna (67) koji je i u prisustvu njezinih vjernih 'Prijateljica' Courtney Cox (57) i Lise Kudrow (57) nije poštedio škakljivih pitanja.

U jednom trenutku voditelj ju je pitao zašto nikada nije spavala s 'Prijateljem' Davidom Schwimmerom (54).

- Bili smo u vezama i nikada nije bilo pravo vrijeme i ne bi uspjelo. Ljepota toga je u tome što smo, bez obzira na osjećaje, doslovno usmjeravali sve u Rossa i Rachel, mislim to se vidjelo - rekla je Aniston Howardu Sternu.

- On je divan, David je sjajan. Ali ne, nikada... A Courteney i Lisa bi znale jer bi čule za to. One mogu jamčiti za mene - odgovorila je Aniston, pa je Cox potvrdila da je to istina.

- Howard mi ne vjeruje. Ne, s ponosom bih rekla da sam spavala s Schwimmerom da se to dogodilo. Ali nije - odgovorila je Aniston.

Tijekom dugo očekivanog specijala 'Prijatelja' u svibnju, voditelj James Corden (42) pitao je glumačku ekipu je li netko od njih ikada bio zajedno. Schwimmer je tada priznao kako je bio 'jako zaljubljen' u Aniston.

- U određenom smo se trenutku jako zaljubili, ali jedan od nas je uvijek bio u vezi i nikada nismo prešli tu granicu. Poštovali smo to - rekao je Schwimmer.

- Iskreno, sjećam se da sam jednom rekla Davidu: 'Bit će to tako tužno ako ćemo se ti i ja prvi put zaista poljubiti na nacionalnoj televiziji'. Naravno, prvi put smo se poljubili u kafiću - prisjetila se Aniston.

U Prijateljima su igrali Rossa i Rachel, par koji je svako malo prekidao tijekom deset sezona serije.

U stvarnom životu Aniston je bila udana za Brada Pitta (57) tijekom snimanja serije i kasnije za glumca Justina Therouxa (49), dok se Schwimmer 2010. vjenčao sa Zoe Buckman (35), s kojom ima desetogodišnju kćer po imenu Cleo. Rastali su se 2017. godine.