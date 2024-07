Anita Martinović otkrila detalje nove sezone 'Ljubav je na selu': 'A i kravica mi je pojela haljinu!'

Šapnut ću vam, već u prvih nekoliko dana većina farmera našla je nekog tko im je blizu srcu. No tek smo na početku, govori nam voditeljica Anita Martinović. Peta joj je ovo sezona koliko vodi 'Ljubav je na selu', a 17. godina emitiranja showa na malim ekranima RTL-a.

Ona je uvijek tu kad god farmeri trebaju utjehu, toplu riječ ili da malo smiri strasti na setu. Dosad je sudjelovalo 113 farmera i farmerica, a u novoj sezoni svoju ljubavnu sreću traži njih 11. Hrvatska inačica emisije 'Ljubav je na selu' bila je druga u svijetu, iza Nizozemske, koja je farmere tražila u inozemstvu, a jedanaesta sezona dovela je farmere iz pet različitih zemalja svijeta: Australije, Čilea, Kanade, Ekvadora i Njemačke. Svi su oni podrijetlom Hrvati koji su se prijavili u želji da nađu pravu ljubav.

- Uvijek navijam za ljubav. Ima puno više pusa, ljubavi i prijateljstava nego dosad. Drame je puno manje, iako žene kad im se muškarac sviđa, ne biraju sredstva. Već drugo jutro nakon prvog tuluma sezone na dvije farme je krenulo vrlo žustro, svađa je nastala tko s kim provodi više vremena, tko s kim više razgovara, tko je 'ukrao' nečije tuđe vrijeme... Pratit ćemo sa zanimanjem kako će naši samozatajni farmeri riješiti neke škakljive situacije u koje su se odmah na početku upleli - dodaje Anita.

Snimaju na 20-ak lokacija diljem Lijepe Naše, od Lipovljana i Ogulina, preko Gušća pokraj Siska i Nove Bukovice pokraj Ogulina, do Slovenske Bistrice, a neki će 'potegnuti' i iz Nizozemske.

Foto: promo

- Svi su me farmeri lijepo dočekali na imanjima. Sjajni su domaćini! Mogu samo reći da mi je drago da ove godine imamo malo više mojih Slavonaca, a meni je to uvijek prilika da nakon snimanja usput odem i kod svojih, izljubiti oca i majku i moju malu nećakinju - kaže Anita. Na novoj sezoni radi tim od 50 ljudi, a 15 kamera raspoređenih po imanjima snimat će avanture farmera i njihovih kandidatkinja.

- Ove godine imamo toliko emotivnih priča, možda više nego u ijednoj sezoni prije. Od Tonija koji je mlad čovjek, a evo već je doživio takvu tešku tragediju da je izgubio dijete, do našeg Ilije kojeg kao da prati loša sreća još od mladih dana kad je kao ludo zaljubljen muškarac ostao udovac s malim djetetom bez voljene osobe. Baš me to sve pogađa, znala sam iskreno zaplakati i na snimanju tijekom razgovora s njima. No isto tako me pogodi kad vidim i čujem dobre, poštene muškarce, koji imaju toliko ljubavi dati, a već su doživjeli zrele godine, no nisu našli onu svoju osobu. Od srca im svima želim da napokon pronađu životnu sreću - ističe. A je li se Aniti neki farmer udvarao, pitamo je.

- Ma, svi su oni redom fokusirani samo na svoje dame, a kod nekih je, mogu vam reći, prilična 'gužva' - kroz smijeh nam odgovara. U showu je ova Slavonka naučila voziti bager. Farmerski poslovi sigurno joj nisu tabu.

- Već dugo ne živim na selu, ali neke stvari ostanu zauvijek u pamćenju, rukama i nogama. Mislim da bi mi čišćenje štale najteže palo da moram to raditi svaki dan! U showu sam u prethodnim sezonama vozila bicikl, skuter, traktor, auto, quad, čamac, jahala konja, vozili su me u kočiji, kamiončiću... Bilo je svega, stvarno! Iako je pokojni djed imao traktor na svom imanju, prvi put sam ga naučila voziti baš u našoj emisiji! I to su me naučili dečki sa seta i gazda jednog imanja u Prelogu. To je bila moja prva sezona i prva scena susreta s kandidatkinjama... U štiklama i haljini došla sam na set na traktoru i prvi put stala pred toliko puno ljudi i kamera kao voditeljica. Neću to nikad zaboraviti! - prisjeća se Anita. Ima već novih anegdota sa snimanja.

Foto: promo

- Htjela sam okinuti fotku s kravicom. Kako narav i navike kravica baš ne poznajem, dok sam se namještala za fotku, jedna mi je pojela haljinu! Nadam se da moj stilist ovo neće pročitati - govori kroz smijeh.

Uz voditeljski posao vodi i agenciju za nekretnine, koju je pokrenula prije tri godine. Je li Amorova strelica krenula prema njoj, kratko nam je rekla:

- Ona je uvijek naciljana u mom smjeru. Ja uvijek volim i voljena sam. Bez ljubavi bih teško mogla živjeti.