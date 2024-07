Stela iz 'Ljubav je na selu': 'I turiste sam htjela angažirati da traže Tomekov vjenčani prsten'

Nakon što se nedavno na društvenim mrežama požalila kako joj je suprug Tomislav Skejić izgubio vjenčani prsten na medenom mjesecu, Stela Pavičić Skejić otkrila je jesu li ga pronašli.

- Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže... U blizini su bili njemački turisti pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja i rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku nije htio pitati.... A moram ga malo zafrkavati - rekla je za RTL .

Foto: Facebook

Dodala je kako prsten nije uspio pronaći, ali da on nije ni bitan.

- Najbitnija mi je ljubav, a materijalno dođe i ode, naći ćemo zamjenu - istaknula je Stela.

Prepričala je i gdje je Tomislav točno izgubio prsten.

- Izgubio je prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena - ispričala je.

Foto: Facebook

Tomislav i Stela zaljubili su se u 14. sezoni showa 'Ljubav je na selu', a svoju vezu okrunili su brakom krajem veljače ove godine. Htjeli su se vjenčati u kolovozu, ali su zbog zdravstvenog stanja Stelinog oca morali ubrzati planove.

- Tata mi se jako razbolio, htjela sam da i on sudjeluje u svemu. Nisam znala hoće li on moći na ljeto biti prisutan. Sada je već nepokretan i čudo je da je ostao živ. Imao je i moždani udar - ispričala je Stela za RTL.

Par nije htio imati preveliko svadbeno slavlje pa su pozvali samo užu obitelj.

- Možda jednog dana bude nešto veće, primjerice obnova zavjeta - rekla je Stela.

Foto: Facebook

Birala je i vjenčanicu na brzinu.

- Povoljno sam je kupila od poznanice. Štedjela sam za nju dva mjeseca i sad će mi ostati kao uspomena - otkrila je.

Foto: Facebook