FOTO U 'Svadbi' ljubav ne zna za granice: Ovo su slavni parovi koji su spajali Hrvatsku i Srbiju

Jedan od najpoznatijih brakova bio je onaj Severine i Igora Kojića, koji je okončan 2021. godine. No mnogo je onih koji su opstali - Ida Prester i Ivan Peševski, Tihana Lazović i Branislav Trifunović...
| Foto: Insagram/screenshot
Foto: Insagram/screenshot
| Foto: Insagram/screenshot
Severina i Igor u braku su bili šest godina. Vjenčali su se crkveno u istarskim Balama u rujnu 2015. u krugu obitelji i prijatelja.
| Foto: Instagram/
Kod matičara su se vjenčali mjesec dana poslije u Beogradu pred 600-tinjak uzvanika.
| Foto: Instagram/
Treću ceremoniju vjenčanja imali su u Africi 2018. Tad su na Zanzibaru imali tradicionalno plemensko vjenčanje. Prije crkvenog vjenčanja u Istri u vezi su bili četiri mjeseca. Upoznali su se u Beogradu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Vijest o razvodu potvrdili su u kolovozu 2021. godine, a navodno nisu skupa živjeli od travnja 2020. godine. Pjevačica je ostala u svom penthouseu na zagrebačkom Kozjaku, a Igor u Beogradu kod svojih roditelja.
| Foto: Instagram/
Ida Prester je sa suprugom Ivanom Peševskim u sretnom braku 12 godina, a dobili su i dva sina – Roka i Ria.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Upoznali su se na rođendanu DJ Ewoxa u KC Gradu, u Beogradu.
| Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulati. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim tenisicama. Kao neki gangsta klaun, prisjetila se svojedobno.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Otkrila je kako je zbog ljubavi dala otkaz, prodala stan, ostavila auto roditeljima i otišla u drugu državu u kojoj nema svoju bazu.
| Foto: Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Marko Vukes i Nevena Ristić vjenčali su se 2017. u Markovoj rodnoj Mariji Bistrici, a među poznatim uzvanicima bila je i Doris Pinčić Guberović.
| Foto: Instagram
Naime, njihova zajednička prijateljica Doris ih je upoznala kada su svojedobno došli na rođendan njezinog sina Donata.
| Foto: Instagram/Nevena Vukes
Nevena i Marko Vukes imaju sina Teodora, a trenutno čekaju i drugo dijete.
| Foto: Instagram/Nevena Vukes
Foto Instagram/Nevena Vukes
Tihana Lazović i Branislav Trifunović vjenčali su se 2022. godine u Novom Sadu, a nakon toga glumica je podijelila dojmove na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Udala sam se ljudi! Imam pored sebe čudo od čovjeka, a nas dvoje imamo najbolje prijatelje na planeti. Volim vas sve, napisala je tada.
| Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
Inače, s 13 godina starijim Trifunovićem Tihana je u vezi bila nekoliko mjeseci kada su se u prosincu 2019. godine prvi put zajedno pojavili u javnosti na premijeri filma 'Ajvar' u kojem glumi Branislavov brat, Sergej.
| Foto: Instagram/Brittany Matthews
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Antonio Ahel /ATA images/PIXSELL
Glazbenica Sara Renar je prije dvije godine na društvenim mrežama podijelila s pratiteljima da je izgovorila sudbonosno 'da'.
| Foto: Facebook
Objavila je tada fotografije s novopečenim suprugom Dimitrijem Simovićem.
| Foto: Facebook
Svojedobno je otkrila kako su imali dvije svadbe - jednu u Zagrebu i drugu u Nišu.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Brođanin je danas trener Novosađanki, imaju i sina
| Foto: Instagram
Kajakaši Antun Novaković i Milica Starović upoznali su se na pripremama, a suradnja i prijateljstvo u međuvremenu je prerasla u brak.
| Foto: Instagram
Preko kajaka smo se upoznali, naravno. U Hrvatskoj inače nije uopće razvijen kajak, a on je u juniorskoj konkurenciji bio europski prvak i svjetski viceprvak, tako da je on isplivao niotkuda, prisjetila se Milica u jednom intervjuu za Blic
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Riječka glazbenica koja je pjevala u Putokazima, Martina Vrbos, udala se u lipnju 2016. za Bogoljuba Vidakovića
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Na vjenčanju je bila samo najuža obitelj, a pjevačica od tada živi u Beogradu
| Foto: Facebook
Par je u braku dobio sina Kostu i kćerkicu Milu
| Foto: Facebook
Upoznali smo se u Budvi. Došao je na moj koncert, "snimila" sam ga iste sekunde i pomislila da je sladak. Upoznao nas je zajednički prijatelj. Naravno da sam crkla za njim, a on se ponašao nezainteresirano. Igrice su trajale nekoliko mjeseci, dok nije pao na moj šarm i eto, danas smo muž i žena, rekla je svojedobno
| Foto: Facebook
Foto Facebook
