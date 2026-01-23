Obavijesti

FOTO U 'Svadbi' ljubav ne zna za granice: Ovo su slavni parovi koji su spajali Hrvatsku i Srbiju

Jedan od najpoznatijih brakova bio je onaj Severine i Igora Kojića, koji je okončan 2021. godine. No mnogo je onih koji su opstali - Ida Prester i Ivan Peševski, Tihana Lazović i Branislav Trifunović...
Jedan od najpoznatijih srpsko-hrvatskih brakova bio je onaj između Severine i Igora Kojića. | Foto: Insagram/screenshot
