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DRUŽENJE S OBITELJI I PRIJATELJIMA

Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'

Piše Maša Mai Čigir,
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Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'
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Foto: Sanjin Strukic/pixsell
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Glumica je podijelila fotografije koje otkrivaju opuštenu ljetnu atmosferu

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Glumica Anja Šovagović Despot podijelila je nekoliko fotografija s večeri na kojima je pozirala u društvu supruga, glumca Dragana Despota te njihove djece, Ane i Josipa. Uz obitelj Despot okupila se i obitelj Josipa Radeljaka pa je tako na fotografiji i njegova kći Lana Radeljak u društvu svoga zaručnika te sin Leo Radeljak sa svojom obitelji.

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Glumica je u opisu ispod fotografija napisala 'Još jedan predivan dan', Sudeći prema fotografijama, večera je protekla u opuštenom i toplom ozračju uz zajednički stol prepun hrane pod krošnjama maslina.

Foto: screenshoot/Instagram

Na večeri je bio i Josip Radeljak sa svojom djecom. Njegova kći Lana jedina je kći pokojne glumice Ene Begović, dok je sin Leo rođen u njegovu prvom braku s glumicom Desankom Bebom Lončar

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Za stolom su bili i partneri brata i sestre. Lana je povela svog zaručnika Antonija Barišića, s kojim je nedavno podijelila trenutke zajedničkog odmora na moru. Leo Radeljak je bio u društvu supruge Ivane te njihovog sinčića Adriana (4).

Glumica je i ranije dijelila trenutke s Lanom Radeljak na društvenim mrežama, pa je tako 2023. godine objavila zajedničku fotografiju koja nastala u sjećanje na preminulu Enu Begović.

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