Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'

Glumica Anja Šovagović Despot podijelila je nekoliko fotografija s večeri na kojima je pozirala u društvu supruga, glumca Dragana Despota te njihove djece, Ane i Josipa. Uz obitelj Despot okupila se i obitelj Josipa Radeljaka pa je tako na fotografiji i njegova kći Lana Radeljak u društvu svoga zaručnika te sin Leo Radeljak sa svojom obitelji.

Glumica je u opisu ispod fotografija napisala 'Još jedan predivan dan', Sudeći prema fotografijama, večera je protekla u opuštenom i toplom ozračju uz zajednički stol prepun hrane pod krošnjama maslina.

Foto: screenshoot/Instagram

Na večeri je bio i Josip Radeljak sa svojom djecom. Njegova kći Lana jedina je kći pokojne glumice Ene Begović, dok je sin Leo rođen u njegovu prvom braku s glumicom Desankom Bebom Lončar.

Za stolom su bili i partneri brata i sestre. Lana je povela svog zaručnika Antonija Barišića, s kojim je nedavno podijelila trenutke zajedničkog odmora na moru. Leo Radeljak je bio u društvu supruge Ivane te njihovog sinčića Adriana (4).

Glumica je i ranije dijelila trenutke s Lanom Radeljak na društvenim mrežama, pa je tako 2023. godine objavila zajedničku fotografiju koja nastala u sjećanje na preminulu Enu Begović.