Anja Šovagović Despot: 'Uloga se sama igra s Kobali šeširom'

Zagrebačka dizajnerica šešira i klobučarka Nada Kobali iznenada je preminula u nedjelju.

- Jako me ražalostila vijest da je otišla, bila je jedan od posljednjih istinski kreativnih obrtnika ovoga grada, umjetnica svog zanata. Počivala u miru - napisao je modni kritičar Nenad Korkut (51).

Svaki njezin šešir bio je skulptura, rekao je novinar Romano Bolković, a nosile su ih zvijezde poput Šeherezade u seriji 'Tisuću i jedna noć', odnosno turske glumice Bergüzar Korel (36). Njezini šeširi oduševljavali su i domaće celebrityje, kao što su Zrinka Cvitešić (40), Bojana Gregorić-Vejzović (47), Matija Vuica (61), Alma Prica (56) i mnogi drugi...

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Bergüzar je šetala Zagrebom prije devet godina i primijetila zanosne šešire u salonu Kobali. Tad je ušla i kupila čak dva.

- Tako je oduvijek sa šeširima, oni jednostavno plijene pozornost. Gotovo svaki stranac koji prođe pokraj našeg dućana bude zaintrigiran - izjavila je tad Nada.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Matiju Vuicu izuzetno je pogodila Nadina smrt, a u svojoj kolekciji šešira ima i Kobalijeve.

- Ovaj šeširić samo je jedan u nizu čiji sam ponosni vlasnik već dugo godina, i svake godine jednako je nov, moderan. Priča o vrhunskoj izradi naše briljantne modistice, klobučarke, umjetnice. Uistinu velik i teško nadoknadiv gubitak - napisala je Matija na društvenim mrežama kad je čula tužnu vijest.

Još 1997. Bojana Gregorić Vejzović, kad je snimala svoj prvi film 'Božić u Beču', imala je u svojoj kolekciji Kobali šešir.

- Svoj prvi Kobali šešir kupila sam sa 20 i sitno godina, od prvih glumačkih honorara koje sam zaradila - rekla je svojevremeno Bojana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nada je od brojnih klijentica izabrala upravo Zrinku Cvitešić i sponzorirala ju. Nju je zapazila još dok je Zrinka tek upisala studij i tad je naslutila da će postati glumačka zvijezda.

- S njezinim sam se šeširima uvijek osjećala nekako posebno, jer osim što su izuzetno kvalitetni, imaju istodobno i dozu elegancije i ženstvenosti, i dozu mladenaštva i sportski štih - ispričala je jednom Zrinka.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

I Anja Šovagović Despot (56) obožava Kobali šešire.

- Nigdje bez Kobali šešira - napisala je nedavno na društvenim mrežama, a prošle godine naglasila je da se s Kobali šeširom uloga sama igra.

Foto: Instagram

Nada je salon vodila od 1974., a posao je naslijedila od prabake koja ga je otvorila gotovo sto godina prije nego ga je Nada preuzela. Nije samo prodavala i izrađivala šešire, dogodila se i situacija kad ga je darovala. Jedna studentica ušla u salon i željela najljepši šešir, ali nije imala dovoljno novaca.

- Osjetila sam njezinu želju. Prvo sam joj htjela znatno spustiti cijenu, a onda sam se predomislila i darovala joj ga. Neke stvari, naime, radite jer morate a druge zato jer ih trebate dati nekome kome puno znače. Osjetila sam koliko ta djevojka želi moj šešir i poklonila ga joj. Rekla je da će mi svaki mjesec donositi dio novca. Odgovorila sam joj da će mi ga platiti kad završi fakultet i zaposli se. Nakon nekoliko godina u salon je ušla mlada žena i rekla da je došla platiti svoj šešir. Nisam je prepoznala a ona me podsjetila na tu priču i jako me obradovala. Ostale smo u kontaktu. Znam da je otišla van i da sad živi u New Yorku. Svaki put kad netko njezin dođe u Zagreb, posjeti me i kupi šešir na njezinu preporuku. Ta studentica je ostala moj vjerni kupac – ispričala je jednom Nada za Supermilu.