Preminula Nada Kobali: Njene šešire nosila je i Šeherezada...

Na društvenim mrežama brojni prijatelji, kolege i poznanici opraštaju se od Nade Kobali. Poznata zagrebačka dizajnerica šešira i klobučarka preminula je u nedjelju, a iza sebe ostavila salon šešira 'Kobali' koji je vodila još od 1974. godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Umrla je Nada Kobali, legendarna zagrebačka klobučarka. Svaki dan prolazim pored njezinog dućana jer se nalazi točno ispod mog ureda na Cvjetnom trgu. I uvijek mi pogled pobjegne na njen izlog i izmami osmjeh upravo dovoljan da mi uljepša dan. Moja majka velika je štovateljica rada gospođe Kobali, a ovaj šešir kupila je sad nedavno, prije nego će krenuti na more. Jako me ražalostila vijest da je otišla, bila je jedan od posljednjih istinski kreativnih obrtnika ovoga grada, umjetnica svog zanata. Počivala u miru - napisao je modni kritičar Nenad Korkut (51) na svojem Facebook profilu, a od nje se oprostio i televizijski voditelj te novinar Romano Bolković dodajući kako mu je smrt poznate dizajnerice nerazumljiva.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

- Ne, nije Nada Kobali radila šešire; Nada Kobali je žene pretvarala u gospođe a muškarce u gospodu. Svaki njen šešir jest bio i skulptura, ali i više: poput svetokruga osobu koja ga je nosila pretvarao je u ikonu... Meni šeširi ne stoje dobro. Ali uvjerila me je da je to stvar navade: sada svaki čuvam na zasebnom stalku kao umjetninu. Njena mi je smrt sasvim nerazumljiva. Ona pak zaista nije nikada pokazivala da ima problema sa srcem. A to veliko, dobro srce prestalo je sada kucati - piše Bolković na društvenim mrežama.

Od samih početaka pa sve do danas, kroz salon Kobali prošle su brojne poznate osobe. Prisjetimo se turske glumice Bergüzar Korel (26), poznate po ulozi Šeherezade u seriji 'Tisuću i jedna noć', koja je hodajući Zagrebom 2010. godine primijetila salon Kobali i kupila čak dva šešira.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Tako je oduvijek sa šeširima, oni jednostavno plijene pozornost. Gotovo svaki stranac koji prođe pokraj našeg dućana bude zaintrigiran - izjavila je tad Nada koja je više puta dala do znanja koliko je ponosna na zanimanje i obiteljsku tradiciju koju je pokrenula njezina prabaka.

- Nema ljepšeg osjećaja nego na ulici vidjeti ženu ili muškarca s mojim šeširom. Unatoč tome tvrdim da sam jako bogata baš zato što radim šešire. Radim posao koji volim, koji je oduvijek moja strast. Zato salon i može opstati, jer to je ljubav, energija koju kupci osjete - izjavila je Nada prije nekoliko godina za SuperMilu.