Anjine nesretne ljubavi: Lojzek ju odbio, drugi počinio ubojstvo

Novogradiščanku Anju Boronjek (35) gledatelji pamte iz 2016. po showu 'Ljubav je na selu'. Bila je jako zaljubljena u farmera Alojza Kanceljaka Lojzeka (34) iz Glogovca Zagorskog pokraj Tuhlja. Zbog njega je navodno drugim kandidatkinjama prijetila nožem, iako je ona to demantirala. Kaže da je samo mahala pred kamerama. Svom snagom borila se za Lojzeka, ali nije uspjelo.

Izbacio ju je s imanja, što ju je šokiralo.

- Još mi je stalo do njega. Što će biti s nama, ne znam ni sama, a kamoli on. Mislim da ni on ne zna što bi sa svojim životom - izjavila je tad Anja.

Foto: RTL

Prije nego je pokušala zavesti Alojza, koji s partnericom Monikom ima dvije djevojčice, Anja je imala već muškarca u svom životu.

- Zbog Alojza sam prekinula zaruke - rekla je Anja, koja je Dragana 'napucala' zbog Lojzeka.

Foto: Privatni album

Nakon showa objavljivala je na društvenim mrežama fotografije s raznim muškarcima. U travnju prošle godine objavila je fotografiju na kojoj nasmijana grli nepoznatog muškarca.

- Ako gledamo sve kroz oči ljubavi, u svemu ćemo vidjeti ljubav - napisala je tada. No, čini se da ni ta veza nije uspjela jer pola godina nakon pohvalila se fotografijom s novim muškarcem, ovoga puta dosta starijim od nje.

Foto: RTL

Prijatelji na društvenim mrežama komentirali su joj kako izgledaju slatko na fotografijama, a ona im se zahvalila.

- Da imam neki od starih profila bilo bi 'auu što će ti taj starac' s obzirom da je on od mene stariji 21 godinu. Sad imam samo odabrane na listi i svima vam hvala - napisala je tad.

Foto: RTL

Međutim, čini se da je i ta veza bila nesretna. Prošlog vikenda dogodilo se ubojstvo u Slakovcima, selu u blizini Vinkovaca. Muškarac (56) nožem je izbo ženu (44). Ispostavilo se da je osumnjičenik Anjin dečko, a mrtva žena njegova bivša partnerica. Anja je pobjegla od kuće kod susjeda odakle je nazvala policiju. Kad su službenici došli na mjesto ubojstva, našli su Anjinog partnera pored mrtvog tijela žene i uhitili ga. Anju smo kontaktirali povodom ovog nesretnog događaja, ali nam nije odgovorila.

Mještani Slakovaca rekli su za Glas Slavonije kako su Anja i Jozo skupa živjeli i to dosta burnim i veselim životom.

