Godine su samo broj: Sandra živi s deset godina mlađim...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hakijina Marijana se zaručila: Vratio mi je vjeru u ljude

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Sandra Gomboc Škrinjar (32), koja je bila kod Dušana Golubovca (29) u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, sada je u sretnoj vezi s Mirkom, koji je 10 godina mlađi od nje. To je potvrdila objavom na Facebooku, a sada je objavila i njihovu fotografiju na njezinom Instagram profilu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da sam birala boljega, ne bih ga mogla naći - rekla je Sandra za RTL. Zajedno su sedam mjeseci i zajedno žive u Glini. Upoznali su se u kafiću u kojem radi kao konobarica i to između snimanja 12. sezone emisije 'Ljubav je na selu'.

Sandra kaže kako Mirku, koji radi u šumi, nije smetalo što ide na Dušanovu farmu. Sve mu je objasnila.

- On je znao sve o snimanju i nije mu smetalo što idem kod Dušana jer sam mu objasnila da se znamo iz djetinjstva i da među nama nema nikakvih romantičnih osjećaja - ispričala je Sandra, koja je već na prvom spoju s farmerom otkrila kako se njih dvoje poznaju od djetinjstva i da ih je spojila teška životna situacija u dječjem domu u Sisku.

Foto: RTL

Ono što je gledatelje ove sezone showa iznenadilo bila je činjenica da je Dušan upravo Sandru prvu poslao kući sa svoje farme, s kojom se nije svađao kao s druge dvije djevojke, Goranom i Tajanom.

Foto: RTL

- Nije me iznenadilo što me poslao kući, pa mi smo samo prijatelji. Da se među nama trebalo što dogoditi, već bi se dogodilo. Njemu se sviđaju obje djevojke, iako Gorana malo više. Rekla sam mu da bi mu ona i najviše odgovarala. Čini mi se da su se na početku oboje zaljubili, ali na farmi su počele te svađe i to ga je jako povrijedilo - rekla je Sandra. S njom se tada složio i Dušan, koji je bio jasan u objašnjavanju zbog čega ju je izbacio.

Foto: RTL

- Vrlo je jednostavno. Sandra mi je prijateljica, a ja tražim curu - ispričao je.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Miro nakon Tatjane traži curu na fejsu: Neće biti po maminom

POGLEDAJTE VIDEO: