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MNOGI GA NAPALI

ANKETA Dalibor je pobijedio u slavonsko-baranjskom tjednu Večere za 5. Jeste li zadovoljni?

Piše 24sata,
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ANKETA Dalibor je pobijedio u slavonsko-baranjskom tjednu Večere za 5. Jeste li zadovoljni?
Foto: RTL
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Gledatelji nisu bili zadovoljni njegovom pobjedom pa su na Facebooku pisali razne komentare: 'Nije zaslužio pobjedu, kalkulator', 'Nije fer' i 'Kalkulator'

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Slavonsko-baranjski tjedan u 'Večeri za 5' donio je brojne ukusne recepte, sjajnu atmosferu i dobru zabavu, a pobjedu je odnio Dalibor s visoka 73 boda.

Kući je odnio i i glavnu nagradu od 1000 eura.

Foto: RTL

- Uzbuđen sam, iznenađen i sretan. Hvala svima puno što su moju večeru ocijenili tako kako jesu i što sam ja pobjednik. Nisam ovo uopće očekivao - emotivno je poručio pobjednik.

Gledatelji nisu bili zadovoljni njegovom pobjedom pa su na Facebooku pisali razne komentare: 'Nije zaslužio pobjedu, kalkulator', 'Nije zaslužio pobjedu.. Ne zna ponašanje, za stolom se šešir skine', 'Nije zaslužio pobjedu.Od prvog dana stalno prigovaram', 'Dalibor i Biljana su pokvarili ovaj tjedan, ostala ekipa za 10' i 'Nije fer'.

Kako ste vi zadovoljni pobjednikom? Svoje mišljenje dajte u anketi.

Dalibor odnio pobjedu u 'Večeri za 5'. Je li zaslužio?

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