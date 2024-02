ANKETA Danas Srbija bira svog predstavnika za Eurosong 2024. Tko vam je favorit prve večeri?

Večeras kreće natjecanje za predstavnika Srbije na Eurosongu 2024. Prva polufinalna večer 'Pesme za Euroviziju' održat će se u Studiju 9 Radio-televizije Srbije, na beogradskom Košutnjaku. Publici će svoje pjesme predstaviti 14 izvođača, a osam najboljih proći će u veliku završnicu koja će biti 2. ožujka.

Ovo je popis izvođača i njihov redoslijed nastupanja.

1. Marko Mandić – Dno

2. M.IRA – Percepcija

3. Bojana x David – No no no

4. Lena Kovačević – Zovi me Lena

5. Saša Baša i VirtualRitual – Elektroljubav

6. Martina Vrbos – Da me voliš

7. Filarri – Ko je ta žena

8. Breskvica – Gnezdo orlovo

9. Hristina – Bedem

10. Ivana Vladović – Jaka

11. CHAI – Sama

12. Zorja – Lik u ogledalu

13. Kavala – Vavilon

14. Keni Nije Mrtav – Dijamanti