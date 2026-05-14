Mal Pre Mal, One cure, Orvel i RH Space Orkestra zaključuju impresivni lineup INmusica #18

Zagreb: Atmosfera na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najvećim imenima svjetske scene pridružuju se Mal Pre Mal, RH Space Orkestra, One cure i Orvel, koji službeno zaključuju ovogodišnji lineup.

Nešto više od mjesec dana ostalo je do početka osamnaestog izdanja INmusic festivala, koji ove godine ujedno slavi i veliki, 20. rođendan. Najvećim imenima svjetske scene pridružuju se Mal Pre Mal, RH Space Orkestra, One cure i Orvel, koji službeno zaključuju ovogodišnji lineup.

Slovenski kolektiv Mal Pre Mal u kratkom je vremenu izgradio reputaciju jednog od najuzbudljivijih novih imena alternativne scene. Njihov zvuk kreće se između post-punka, noisea i improvizacije, uz snažne utjecaje elektroničke glazbe, hip-hopa i free jazza. Bend je nastao 2023. godine iz spontanih okupljanja u improviziranom prostoru, atomskom skloništu, a već svojim debitantskim koncertom u Ljubljani najavio je ozbiljan autorski potencijal. Njihovi nastupi, poznati po atmosferičnosti i precizno osmišljenoj izvedbi, ubrzo su ih doveli na veće pozornice, uključujući i nastup uz Fontaines D.C. u rasprodanom Kina Šiška. Debitantski album objavljen 2024., dodatno je učvrstio njihov status, a regionalne turneje potvrdile su ih kao bend koji jednako funkcionira i na studijskim snimkama i na pozornici.

S druge strane, zagrebački RH Space Orkestra donosi eksplozivnu i nepredvidivu kombinaciju jazza, hip-hopa, funka i reggae elemenata. Projekt predvodi Splinter RH, autor koji potpisuje kompletnu glazbu i koncept, stvarajući zvuk koji balansira između eksperimenta i groovea. Njihova estetika toka svijesti, uz liriku koja podjednako obuhvaća svakodnevne teme i društvene komentare, oblikuje osebujan identitet benda. Glazba RH Space Orkestre istovremeno priziva duh zlatne ere hip-hopa i slobodu jazz improvizacije, dok snažna instrumentalna postava dodatno naglašava dinamiku i razigranost njihovih izvedbi. Njihov pristup ostaje svjesno neukrotiv. To je glazba koja ne traži racionalno razumijevanje, već aktivno sudjelovanje publike.

Na mlađem, ali izuzetno produktivnom dijelu scene nalaze se One cure, duo koji kroz electro-punk estetiku i indie senzibilitet donosi razigranu, ali autentičnu perspektivu. Njihov izričaj obilježen je nostalgičnim zvukom, humorističnim tekstovima i naglašenim vizualnim identitetom koji slavi “girly” estetiku. Nakon debitantskog singla “Budućnost” i EP-a “Vani je lava”, bend je u vrlo kratkom razdoblju izgradio prepoznatljiv stil i privukao pažnju publike diljem Hrvatske. Njihova energija na pozornici, kao i kontinuirano objavljivanje novih materijala, potvrđuju ih kao jedan od najaktivnijih novih projekata koji uspješno spaja pop-kulturu, ironiju i iskrenu emociju.

Dugogodišnji predstavnik zagrebačke indie scene, Orvel, već više od desetljeća razvija svoj zvuk kroz spoj indie i art rocka, synth popa i folk rocka. Od hvaljenog debija “Dani” do albuma “Div”, kojim su istraživali estetiku osamdesetih, bend kontinuirano gradi slojevitu i emotivnu glazbenu priču. Njihov noviji rad, posebno konceptualni album “Priče o putovanjima i stajanju na mjestu”, pokazuje zrelost i širinu izraza, balansirajući između sirove gitarističke energije i introspektivnih, atmosferičnih kompozicija. Orvel se time potvrđuje kao bend koji ne stagnira, već se stalno razvija, ostajući relevantan i u suvremenom kontekstu.

Mal Pre Mal, RH Space Orkestra, One cure i Orvel zaključuju lineup INmusic festivala #18. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i brojni drugi uveličat će proslavu 20. rođendana najvećeg hrvatskog open-air festivala.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

