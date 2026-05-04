ANKETA Je li Iva zasluženo pobijedila u 9. epizodi 'TLZP-a'?

U nedjelju je u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’ na novoj TV najdojmljiviju transformaciju imala Iva Ajduković koja je na jednu večer postala Barbara Pravi i izvedbom pjesme ‘Voilà’ uzburkala emocije u studiju.Za svoj nastup Iva je dobila najveći broj bodova i još jednom odnijela pobjedu u showu.

Nagradu je donirala udruzi ‘Vukovarski leptirići’ iz Vukovara koja pomaže roditeljima i djeci s poteškoćama u razvoju, a ovu pobjedu posvetila je svojoj kćerkici Luciji.

"Druga pobjeda je iza mene, osjećam se prekrasno. Na nastupu mi je bilo divno, toliko sam emotivno proživjela ovu pjesmu. Ona je prekrasna i stvarno, kad staneš pred mikrofon, ne možeš a da se ne ogoliš, kao što i sama pjesma kaže. Meni je baš čast što sam pobijedila s ovom pjesmom jer su balade nešto najjače što ja mogu izvesti.", rekla je Iva uzbuđeno.

Njezin nastup podigao je i publiku i žiri na noge te izazvao snažne reakcije. Martina Stjepanović Meter nije skrivala emocije: „Iva, mene je ovo toliko raznijelo. Ti imaš dar od Boga, to je nešto izvanserijsko. Pogledala sam riječi te pjesme koje su predivne i vidjela sam tebe, potpuno ogoljenu pred publikom. U toj ogoljenosti nije bilo slabosti nego snaga, jačina i ljepota tvog talenta i tebe kao osobe. Bilo je toliko predivno. Inače se naježim kad me nešto dirne, ali ovo me do kostiju dotaknulo.“

U istom tonu oduševljenja nastavio je i Goran Navojec: „Potraga za tom emocijom i istinom u glazbi je nešto najvrjednije što nam je ova francuska šansona pokazala, a ti si nam danas to prikazala na jedan čaroban način i hvala ti na svemu.“

Da je riječ o jednoj od najimpresivnijih transformacija u showu, naglasio je i Mario Roth: „Ja sa sigurnošću mogu reći da je ovo jedna od najboljih transformacija ikada otkad postoji ovaj show. Iako nisam razumio niti jednu riječ, ti si tu ljepotu emocije i interpretacije prenijela toliko snažno da sam razumio apsolutno sve. Iva, svaka ti čast.“

Zaključno, Enis je kratko sažeo dojam cijelog žirija: „Što sad reći nakon kolega… ocjenjivanje će pokazati… bravo, Iva!“