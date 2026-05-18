ANKETA Je li Laura zasluženo pobijedila u 11. epizodi 'TLZP-a'?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
U novoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato ove nedjelje titulu najbolje ponijela je Laura Sučec koja je utjelovila Silvanu Armenulić

Iza nas je još jedna uzbudljiva i vesela epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, 11. po redu, u kojoj je svoju prvu pobjedu odnijela Laura Sučec. Ona je utjelovila Silvanu Armenulić i dirnula publiku izvedbom pjesme ‘Noćas mi srce pati’. Svojom interpretacijom osvojila je žiri i gledatelje, a nagradu je dodijelila udruzi ‘Sunčani put’ iz Kutine za oboljele od sarkoma.

Nakon pobjede Laura je podijelila dojmove: „Na nastupu je bilo odlično, vrlo emotivno. Stvarno sam se lijepo zabavila i uživala u pjesmi. Komentarima žirija sam prezadovoljna, oduševili su me. Očekivala sam ništa, a dobila sam sve i mislim da bolje nije moglo proći.“

Snažne dojmove nakon njezina nastupa podijelio je i žiri, pa je tako Enis Bešlagić poručio: „Zaista je lijepo kada vi mladi ljudi i nove generacije baštinite pjesme s dušom i emocijom. Silvanina tužna sudbina ostavila je toliki trag, ali taj život i ta emocija koju si ti zaista uspjela maksimalno prenijeti danas na scenu, uspjela si dirnuti duše mnogih koji su večeras gledali, slušali i pjevali s tobom na sav glas, siguran sam u to. Hvala ti na ovome, Laura“, dok je Martina Stjepanović Meter dodala: „Ovo je pjesma koja se zbilja pjeva s dušom. Bez te iskrene emocije ta pjesma jednostavno ne postoji, a ti si baš došla s punom dušom. Par puta sam se zbilja naježila, stvarno si me dotaknula svojom izvedbom. Sviđa mi se što nisi išla u nikakvu dramu i pretjeranost, nego si baš ostala nekako jednostavna u najboljem mogućem smislu, a pored toga izgledaš božanstveno.“

Ni Mario Roth nije ostao ravnodušan na Laurin nastup te je naglasio: „Laura, prije svega moram ti se zahvaliti. Ti se još nisi ni rodila kada je Silvana pjevala ovu pjesmu i ovo je dokaz da i nove generacije poput tebe mogu s istim žarom, emocijom, ljubavlju i tugom izvesti ovo. Ova pjesma je dokaz koliko je narodna glazba puna ljepote.“

Za kraj, Goran Navojec je zaključio: „Slažem se sa svim rečenim. Večeras je stvarno bilo prelijepo kako si ovu točku izvela. Hvala ti.“ 

