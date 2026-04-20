ANKETA Je li Sven zasluženo pobijedio u 7. epizodi 'TLZP-a'?

Sedma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ostat će zapamćena po energičnom duetu Svena Pocrnića koji je bio fenomenalni Käärijä i Laure Sučec koja je utjelovila Baby Lasagnu. Zajedno su donijeli pravi eurovizijski spektakl kroz medley pjesama ‘Rim Tim Tagi Dim’ i ‘Cha Cha Cha’, koji su zaokružili zajedničkom izvedbom pjesme ‘Eurodab’.

Žiri nije skrivao oduševljenje njihovim nastupom. „Jako težak zadatak, vi ste meni djelovali kao jedna duša. Mislim da je ovo bila jedna od najspektakularnijih točaka koje smo imali prilike vidjeti“, kazao je Goran. „Ovo nije bio nastup, ovo je bio takav spektakl, ljudi moji. Zajedno ste eksplodirali na pozornici, bilo je fenomenalno i opet želim gledati ovo“, nadovezala se Martina.

„Na početku ove emisije zasjali ste kao dva najljepša dijamanta, svaka vam čast“, zaključio je Mario, a Enis je zaokružio dojmove riječima: „Ovo je toliko scenski, toliko uvjerljivo. Imali ste posebnu energiju koju ste uspjeli prenijeti na nas, svaka vam čast na ovom predivnom otvaranju emisije, divni ste bili.“

„Ovu nagradu želim donirati bjelovarskoj udruzi za edukaciju i motivaciju ‘Budem’ i vjerujem i nadam se da će biti dobro iskorišteno“, poručio je Sven nakon pobjede, a zatim dodao: „Ovo što smo mi danas napravili, bodovi i ocjene su mi puno manje bitni, ali ova atmosfera i ova pozitiva koju smo stvorili u studiju, to je poanta našeg showa. Na tome sam neizmjerno zahvalan što sam imao priliku biti dio toga. Moram jako istaknuti Lauru jer bez nje to ne bi bilo to.“