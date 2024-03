ANKETA Je li Tiago u 'Braku na prvu' trebao kopati po Tininom mobitelu i zadirati u privatnost?

Pred Tinom i Tiagom u sociološkom ekspertu 'Brak na prvu' bio je zadatak da jedan drugome pogledaju što to skrivaju na svojim mobitelima. Mogli su i odbiti i taj zadatak. Tina je to i učinila, a Tiago je inzistirao da želi proviriti u njezinu intimu. Njoj se to nije svidjelo. Smatra da će im tako biti samo narušeno povjerenje.

- Ako nekome vjeruješ, nećeš mu 'kopati' po mobitelu. Išao je u dubine, i Instagrama i galerije - rekla je Tina te dodala:

- To mi je ružno. Ružno mi te gledati na mome Instagramu. To mi je odvratno. Iskoristio je priliku i to dobro. Znao je da su to moje osobne granice i da imam neke boli iz prošlih veza jer sam to već radila i ne želim to više imati. Ja njegov mobitel ne trebam jer vjerujem osobi.

Tiago je naglašavao kako je sretan jer na njezinom mobitelu nema ničega sumnjivog.

- Nadam se da je dobio potvrdu, ali to nije dobio od mene, mojih riječi i mojega povjerenja. To je dobio od mobitela - rekla je Tina.

Svađa se nastavila. Tiago ju je zamolio da ne vrišti.

- Pogriješio si i izgubio si moje povjerenje - rekla je Tina svom reality suprugu.

