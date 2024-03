Stankica iz 'Savršenog' otkrila je svoj idealni tip muškarca

Vrlo je jednostavno. Želimo muškarca koji se ponaša kao muškarac. Koji vodi računa o stvarima. Vođa. Potrebno je da se žena osjeća sigurno pored muškarca, poručila je Stankica Stojanović nedavno na Instagramu.

Pobjednica treće sezone showa 'Gospodin Savršeni' podijelila je snimku intervjua u kojem muškarac pita ženu što mora učiniti kako bi ga žene primijetile.

Foto: Instagram/screenshot

Stankica u RTL-ovom showu borila za srce fizičara Tonija Šćulca. Par je nakon 'Gospodina Savršenog' bio u vezi sedam mjeseci te su nakon prekida ostali u dobrim odnosima.

- Dok smo bili zajedno, dijelili smo detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – objasnio je Toni ranije za Večernji list.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA SERIJALA 'TKO JE KRIV?'