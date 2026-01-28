U planu je i 'Svadba 2'! Redatelj otkrio gdje će se odvijati radnja

Film 'Svadba' Igora Šeregija je u samo nekoliko dana oborio rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, nakon prvog vikenda prikazivanja, ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji.

Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok ga je u Bosni i Hercegovini pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja, naveo je HAVC u ponedjeljak.

Ekipa filma gostovala je nedavno u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma', gdje su razgovarali o velikom uspjehu ove komedije, a na pitanje Barbare Kolar o nastavku, redatelj Šeregi rekao je: 'Napisan je već!'

- HAVC je već odobrio nastavak u razvojnoj fazi. Jako se veselim - rekao je redatelj. Ranije je o tome govorio i za Radio Sarajevo. Na pitanje zašto nema bosanskohercegovačkih glumaca u filmu, rekao je kako je to - bilo namjerno, zato što će se dio radnje nastavka odvijati u Bosni i Hercegovini.

- Mislim da ćemo tu nadoknaditi sve što smo propustili u 'Svadbi' - rekao je. O tome tko bi se sve mogao pojaviti u nastavku više je otkrio nedavno i Dragan Bjelogrlić za Story koji je rekao da mu je bilo zadovoljstvo raditi s Reneom Bitorajcem te da 'jedva čeka nastaviti suradnju u 'Svadbi 2''.

Foto: Ivan Buvinić

Film 'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film „u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma”, kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.