Obavijesti

Show

Komentari 23
NASTAVAK KINO-HITA

U planu je i 'Svadba 2'! Redatelj otkrio gdje će se odvijati radnja

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
U planu je i 'Svadba 2'! Redatelj otkrio gdje će se odvijati radnja
4
Foto: Ivan Buvinić

Redatelj filma 'Svadba' koji je oborio rekorde u domaćim kinima otkrio je nedavno kako je Hrvatski audiovizualni centar odobrio nastavak filma. A pričao je i o tome gdje će se odbijati dio radnje nastavka...

Admiral

 Film 'Svadba' Igora Šeregija je u samo nekoliko dana oborio rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, nakon prvog vikenda prikazivanja, ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji.

JESTE LI GLEDALI? 'Svadba' oborila sve rekorde: Ovo je najbolje kino otvaranje domaćeg filma svih vremena
'Svadba' oborila sve rekorde: Ovo je najbolje kino otvaranje domaćeg filma svih vremena

Od zagrebačke premijere 20. siječnja zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok ga je u Bosni i Hercegovini pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja, naveo je HAVC u ponedjeljak. 

Ekipa filma gostovala je nedavno u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma', gdje su razgovarali o velikom uspjehu ove komedije, a na pitanje Barbare Kolar o nastavku, redatelj Šeregi rekao je: 'Napisan je već!' 

- HAVC je već odobrio nastavak u razvojnoj fazi. Jako se veselim - rekao je redatelj. Ranije je o tome govorio i za Radio Sarajevo. Na pitanje zašto nema bosanskohercegovačkih glumaca u filmu, rekao je kako je to - bilo namjerno, zato što će se dio radnje nastavka odvijati u Bosni i Hercegovini. 

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ Kad nam velika Seka Sablić kaže da su Hrvati vrhunski komičari, moramo joj vjerovati
Kad nam velika Seka Sablić kaže da su Hrvati vrhunski komičari, moramo joj vjerovati

- Mislim da ćemo tu nadoknaditi sve što smo propustili u 'Svadbi' - rekao je. O tome tko bi se sve mogao pojaviti u nastavku više je otkrio nedavno i Dragan Bjelogrlić za Story koji je rekao da mu je bilo zadovoljstvo raditi s Reneom Bitorajcem te da 'jedva čeka nastaviti suradnju u 'Svadbi 2''. 

Foto: Ivan Buvinić

Film 'Svadba' govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film „u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma”, kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

ISKUSTVO ZA PAMĆENJE U hit filmu 'Svadba' ulogu ima i karlovačka plesačica: 'Zmija mi je cijelo vrijeme bila oko vrata'
U hit filmu 'Svadba' ulogu ima i karlovačka plesačica: 'Zmija mi je cijelo vrijeme bila oko vrata'

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati
NJEN PROJEKT

Hladno vam je? Ove seksi fotke Sydney Sweeney u čipkastom donjem rublju će vas zagrijati

U skladu s bijelom temom kampanje, Sydney je pozirala i u raskošnom čipkastom korzetu. Na drugoj fotki brala je ruže u vrtu, a na trećoj fotki pozira u premalenoj majici
Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve
ROMANTIČNA GESTA

Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otkrili kako su proslavili poseban dan i raznježili sve

Bivši kandidati iz posljednje sezone showa 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u romantičnoj idili. Ponekad lijepe trenutke podijele i na društvenim mrežama i oduševe pratitelje
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'
VELIKA ULOGA

Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Poznata glumica progovorila je o životu s likom koji je prerastao televizijske okvire, posebnoj atmosferi na setu i uspjehu serije Kumovi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026