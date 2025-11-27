ANKETA Jeste li već pogledali novu sezonu Stranger Thingsa?

Na Netflix su stigle prve četiri epizode 5. sezone popularne serije 'Stranger Things'. Obožavatelji ove serije, čija je prva sezona izašla 2016. godine, nestrpljivo su čekali od 2022. da saznaju što će se dogoditi s ekipom iz Hawkinsa, a onda su ipak morali - još malo pričekati. Naime, diljem svijeta je na nekoliko minuta Netflix 'pao' zbog silne navale, a korisnicima se prikazala poruka da 'nešto nije u redu'. Slično se dogodilo i 2022. godine, kada je na taj streaimng servis stigla 4. sezona.

Za obožavatelje u Hrvatskoj su nove epizode postale dostupne tijekom noći.

Podsjetimo, 5. sezona Stranger Thingsa će se prikazivati u nekoliko dijelova. Prvi dio izašao je jučer, odnosno kroz noć u Hrvatskoj, drugi dio stiže na Netflix za Božić i sadrži tri epizode, dok posljednji dio dolazi 31. prosinca.

Ova, ujedno i posljednja sezona popularne serije, ima ukupno osam epizoda, a fanovima su za sada dostupne one imena: 'The Crawl', 'The Vanishing of...', 'The Turnbow Trap' i 'Sorcerer'.