JAKO FORA

Pogledajte što se dogodi ako u Google upišete Stranger Things

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Netflix

Ako se obožavatelj ove serije čije su nove epizode stigle prije nekoliko sati na Netflix, onda svakako probajte upisati 'Stranger Things' u Google Chrome i pogledajte što će se dogoditi...

Stigla je dugoočekivana peta sezona popularne Netflixove serije 'Stranger Things', iako samo nekoliko epizoda. Prva sezona ovog velikog hita izašla je 2016. godine, a u Hrvatskoj su nove epizode postale dostupne tijekom noći. A kako je publika diljem svijeta iščekivala da napokon vidi što će se zbiti s ekipom u Hawkinsu, tako se i Google pripremio. 

Naime, ukoliko u internetskom pregledniku Chrome napišete 'Stranger Things', na dnu ekrana pojavi se kockica.

Kliknete na nju, a ono što će uslijediti vas ne treba prestrašiti. Kocka se poveća i pojavi na sredini ekrana, a zatim vaš preglednik uđe u 'Upside Down' - jezivu drugu dimenziju. 

Foto: Screenshot

Na društvenim mrežama diljem svijeta su i ovih dana pisali o tome kako je Google ubacio i nekoliko zabavnih igrica u obliku puzzli, a one su bile dostupne jedino ako upišete 'Stranger Things' u Chrome na mobitelima. 

I dok su obožavatelji diljem svijeta iščekivali nove epizode, nije prošlo bez problema. Kako je izvijestio Daily Mail, mnogi su obožavatelji na morali pričekati nekoliko minuta jer je Netflix od silne navale 'pao' te se korisnicima prikazala poruka da 'nešto nije u redu'. 

