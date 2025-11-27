Serija Stranger Things srušila je Netflix: 'Pa potrgat će internet!'

Dugoočekivana peta sezona popularne serije 'Stranger Things' stigla je napokon na Netflix. No, ne cijela, već samo četiri epizode. Iako su fanovi u Hrvatskoj morali čekati kasne noćne sate da ih pogledaju, ni u ostatku svijeta nije ovo iščekivanje prošlo bez problema. Kako navodi Daily Mail, kada su nove epizode stigle na Netflix, obožavatelji su ostali u šoku jer se pojavila poruka 'nešto nije u redu'.

To je trajalo otprilike tri minute. No, iako je bilo relativno kratko, mnogima se nije svidjelo.

'Je li se to Netflix upravo srušio? Stranger Things će potrgati internet večeras!', 'O moj Bože, Netflix, molim te, popravi se, želim gledati Stranger Things!', 'Mislim da smo trebali očekivati da će se Netflix srušiti', 'Trebali su znati, nije ovo prvi put', pisali su na X-u, nekadašnjem Twitteru.

I da, to nije prvi put da je Stranger Things 'srušio' Netflix. Kada je 2022. izašla četvrta sezona, odnosno njezin drugi dio, dogodila se slična stvar - stranica se srušila nekoliko minuta nakon što su nove epizode stigle. Sličan problem imalo je oko 13.000 korisnika tog streaming servisa i kada je izašao prvi dio 4. sezone.