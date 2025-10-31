ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednikom 'Života na vagi'?

Nakon 14 tjedana u Zaboky selu i nastavka transformacije kod kuće, kandidati devete sezona 'Života na vagi' su pokazali koliko su naučili od trenera, nutricionista, psihologa i ostatka ekipe. Dominik je u tome bio najbolji i on je pobjednik ove sezone 'Života na vagi'!

U show je ušao s 169,3 kilograma, izgubio je 57,3 kilograma, a sada ima 112 kilograma, dakle izgubio je 33,8 posto tjelesne mase.

- Bez supruge ovo ništa ne bi bilo moguće. Da je ona rekla u bilo kojem trenutku 'Dominik, teško mi je', ja bih odustao. Ali ona je stisnula zube, i mislim da je u ovom procesu njoj bilo teže nego meni - priznao je Dominik za RTL.hr.

Uz Dominika, u finalu su se našli Nena, Ante i Domagoj.

Nena je u 'Život na vagi' ušla sa 103,8 kilograma, a sada ima 69,2 kilograma, čime je zaslužila drugo mjesto. Treći je bio Domagoj koji je bio najteži kandidat u sezonu, u show je ušao s 225 kilograma, a na finalnom vaganju je imao 151,6 kilograma.

Nakon napetog i napornog dvoboja protiv Marije u emisiji uživo, Ante je postao četvrti finalist. Na prvom vaganju imao je 164,6 kilograma, a ukupno je izgubio 39,7 kilograma.