ANKETA Kako vam se svidjela 1. epizoda pete sezone 'Kumova'?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: novaTV

Počela je nova, peta sezona popularne serije na Novoj TV, a početak je pokazao da gledatelje čeka još jedna burna i zabavna priča

Svađa između Milice i Karmele, Anđelin probušeni bubnjić zbog Zvoninih gusli i problemi s vodom koji su Macane i Gotovce otjerali pod hotelske tuševe, sve to stalo je u prvu epizodu 'Kumova'. U ponedjeljak je na Novoj TV krenula nova, peta sezona popularne serije, a početak je pokazao da gledatelje čeka još jedna burna i zabavna priča.

JAVILA SE ZA 24SATA Nika Barišić iz 'Kumova' nakon loma noge: Proživjela sam gore stvari, a vraćam se sa štakama
Nika Barišić iz 'Kumova' nakon loma noge: Proživjela sam gore stvari, a vraćam se sa štakama

- Jadranka ostaje vjerna svojoj liniji čuvarice kuće i obitelji. Vinka naravno i dalje voli, ali je isto tako zna i iznervirati. Njih dvoje prolaze kroz tipične obiteljske zavrzlame i zaplete, sve se vrti oko djece, no bit će i puno zanimljivih trenutaka koje će gledatelji tek otkriti - otkrila je ranije Daria Lorenci.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Što gledatelje očekuje u novim epizodama, podijelio je i Vladimir Tintor koji već pet sezona tumači lik šarmantnog Aljoše Gotovca.

- Bit će tu i trzavica i pomirenja i zabavnih situacija. Zavrzlame su dio svake obitelji, ali najdraže mi je kad se udruženo borimo protiv neke nepravde ili problema i zaboravimo na neke naše razmirice zarad višeg cilja - otkrio je.

Foto: YouTube screenshot

