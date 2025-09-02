Svađa između Milice i Karmele, Anđelin probušeni bubnjić zbog Zvoninih gusli i problemi s vodom koji su Macane i Gotovce otjerali pod hotelske tuševe, sve to stalo je u prvu epizodu 'Kumova'. U ponedjeljak je na Novoj TV krenula nova, peta sezona popularne serije, a početak je pokazao da gledatelje čeka još jedna burna i zabavna priča.

- Jadranka ostaje vjerna svojoj liniji čuvarice kuće i obitelji. Vinka naravno i dalje voli, ali je isto tako zna i iznervirati. Njih dvoje prolaze kroz tipične obiteljske zavrzlame i zaplete, sve se vrti oko djece, no bit će i puno zanimljivih trenutaka koje će gledatelji tek otkriti - otkrila je ranije Daria Lorenci.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Što gledatelje očekuje u novim epizodama, podijelio je i Vladimir Tintor koji već pet sezona tumači lik šarmantnog Aljoše Gotovca.

- Bit će tu i trzavica i pomirenja i zabavnih situacija. Zavrzlame su dio svake obitelji, ali najdraže mi je kad se udruženo borimo protiv neke nepravde ili problema i zaboravimo na neke naše razmirice zarad višeg cilja - otkrio je.

Foto: YouTube screenshot

ANKETA Kako vam se svidjela 1. epizoda pete sezone 'Kumova'?