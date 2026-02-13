ANKETA Kako vam svidio nastup Zeve u 2. polufinalu Dore?

Obavijesti

Foto: HRT

Zevin je, prema kladionicama, favoritkinja Dore. Rođena je i odrasla u Sloveniji, ali snažno je vezana uz Hrvatsku. Na Dori se predstavila modernim popom s balkanskim prizvukom

Pjesmom 'My Mind' u drugoj polufinalnoj večeri Dore predstavila se Zevin, pravim imenom Nives Cilenšek. Na scenu je izašla u raznobojnom, pamtljivom kostimu koji je osmislila u suradnji s Editom Kapš, a koji je bio u potpunosti usklađen s energijom pjesme i cijelim konceptom nastupa.

PRATITE NA 24SATA UŽIVO Dora 2026.: Svih 12 natjecatelja predstavilo je svoje pjesme: Glasanje je otvoreno
UŽIVO Dora 2026.: Svih 12 natjecatelja predstavilo je svoje pjesme: Glasanje je otvoreno

Kako nam je otkrila uoči Dore, ništa nije bilo prepušteno slučaju.

- Nastup planiram ja, a ekipa mi pomaže da sve evaluiramo i podignemo na višu razinu. Jako je planiran jer volim detalje i volim da sve ima smisao - od pokreta do LED-ova i dramaturgije. Malo je prostora za improvizaciju, većina mora biti promišljena. Tako nastupi postaju više od glazbe - oni su performans, priča, vizualno iskustvo i emotivni doživljaj u jednom - rekla nam je.

Foto: HRT

Zevin je, prema kladionicama, favoritkinja Dore. Rođena je i odrasla u Sloveniji, ali snažno je vezana uz Hrvatsku. Odmalena je velik dio vremena provodila na Jadranu, odakle su njezini roditelji i gdje obitelj ima kuću.

- Zevin je ime pod kojim živim tu kreativnost, dio mene koji se ne boji boja, ideja, intenziteta i ludosti - kaže Nives za koju nije riječ o podjeli identiteta, već o spoju razuma i srca - o unutarnjoj borbi između potrebe da bude slobodna i kreativna i realnosti u kojoj mora biti organizirana i profesionalna - ispričala je.

Foto: HRT

