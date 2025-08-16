ANKETA Kako vi pjevate pjesmu 'Marina'? Je li imala oči boje Dinama ili oči boje Dunava?

Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, stihovi su jedne od najpoznatijih pjesama Prljavog kazališta, a istu pjesmu, 'Marina', pjevala je jučer na koncertu na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu, i Lidija Bačić.

U jednom trenutku i publika je zapjevala, no prema snimci koju je objavio Dalmatinski portal, čuje se kako pjevaju 'Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dinama'. Lidija je publiku ispravila pa im rekla: 'Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava'.

No i drugi put je publika otpjevala taj stih po svome, a Lidija ih je ponovno ispravila...

Inače, Lidija Bačić je navijačica Hajduka, a klubu je posvetila prošle godine i pjesmu 'Živiš s nama i naše si dite'.