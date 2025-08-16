Obavijesti

PUBLIKA JEDNO, LILLE DRUGO

ANKETA Kako vi pjevate pjesmu 'Marina'? Je li imala oči boje Dinama ili oči boje Dunava?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pula: Prljavci napunili Arenu | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na koncertu Lidije Bačić publika je uglas zapjevala: 'Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dinama', a Lidija ih je prepravljala i rekla: 'Krivo pivate, boje Dunava!'. Što vi otpjevate na kraju tog stiha?

Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, stihovi su jedne od najpoznatijih pjesama Prljavog kazališta, a istu pjesmu, 'Marina', pjevala je jučer na koncertu na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu, i Lidija Bačić

RASPLESALA PUBLIKU FOTO Lidija Bačić nastupila je u Novoj Gradiški. Pogledajte kako je izgledala kada je imala 18
U jednom trenutku i publika je zapjevala, no prema snimci koju je objavio Dalmatinski portal, čuje se kako pjevaju 'Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dinama'. Lidija je publiku ispravila pa im rekla: 'Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava'. 

NOVOGRADIŠKO KULTURNO LJETO Lidija Bačić ispravljala publiku na koncertu: 'Krivo pivate! Boje Dunava, a ne boje Dinama'
No i drugi put je publika otpjevala taj stih po svome, a Lidija ih je ponovno ispravila... 

Inače, Lidija Bačić je navijačica Hajduka, a klubu je posvetila prošle godine i pjesmu 'Živiš s nama i naše si dite'. 

