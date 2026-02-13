ANKETA Koji kostimi grupe Lelek vam se više sviđaju? Iz spota ili s nastupa u 1. polufinalu Dore

U prvoj polufinalnoj večeri Dore u četvrtak navečer, prolazak u finale osiguralo je osam pjesama. Među njima je i 'Andromeda' sastava Lelek. One glase kao jedan od favorita ovogodišnje Dore, a pjesma nosi snažnu poruku, kao i sam spot.

Njih nastup bio je vokalno i scenski upečatljiv, a na društvenim mrežama nižu se i brojne pozitivne reakcije. 'Ovo ima potencijala za pobjedu na Euroviziji', 'Pjesma koja ne može proći nezapaženo, bravo cure', 'Ostala sam bez riječi', 'Predobre su', pisali su neki.

Kada su pjesma i spot objavljeni, sastav je na svojim društvenim mrežama napisao kako 'Andromeda' tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu.

- Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora. Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. „Andromeda“ u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - stoji u objavi.

- Raditi na pjesmi koja se dotiče žrtve, identiteta i nasilja znači stalno biti svjestan težine teme i odgovornosti koju nosi. Nismo joj pristupale površno, nego s puno poštovanja prema priči koju želimo ispričati i prema ljudima čije se sudbine kroz nju reflektiraju - rekle su nam ranije.

I dok su i u spotu i na pozornici na Prisaljvu ponovno nacrtale tetovaže koje nose jaku poruku, neki su od gledatelja očekivali da će i kostimi biti kao i oni u spotu. Međutim, za nastup na Dori su izabrale nešto drugačiju kombinaciju.

Večeras se natječe još 12 pjesama u 2. polufinalnoj večeri. Kao i u četvrtak, u finale će proći njih osam, o čemu odlučuju isključivo glasovi gledatelja putem televotinga.