ANDROMEDA

Evo o čemu pjevaju Lelekice, veliki favoriti ovogodišnje Dore

Piše Zrinka Medak Radić,
Evo o čemu pjevaju Lelekice, veliki favoriti ovogodišnje Dore
Foto: HRT

Lelekice su u Andromedi opjevale povijest hrvatskih katoličkih žena s prostora BiH koje su se tetovirale kako bi se zaštitile od otimanja u roblje

Etno-pop sastav Lelek glasi kao favorit ovogodišnje Dore, a njihova pjesma 'Andromeda' nosi snažnu poruku, koja je, izgleda, doprla do publike. Lelekice su u prvoj polufinalnoj večeri Dore nastupile posljednje, a njihov nastup bio je moćan i vizualno dojmljiv. Nakon glasanja publike, osigurale su plasman u veliko finale Dore koje će biti u nedjelju, što ih dovodi korak bliže odlasku u Beč na Eurosong.

Podsjetimo, Lelek je etno-pop sastav osnovan 2024. godine, a širu pozornost javnosti privukle su debitantskim singlom 'Tanani Nani' i nastupom na Dori 2025. s pjesmom 'Soul of My Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto. Korina, Lara, Inka, Judita i Marina, kao grupa Lelek postale su poznate zahvaljujući TikToku gdje su uspješno uspjele približiti etno-pop domaćoj i stranoj publici.

Njihov ovogodišnji adut na Dori, pjesma 'Andromeda', govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale za vrijeme osmanskog carstva kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. Stoga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta, objasnile su. 

- 'Andromeda' je pjesma koja tematizira snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu. Inspirirana je poviješću hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora - objasnile su.

- Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. 'Andromeda' u sebi nosi i poziv da iz povijesnih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sutra - dodale su.

Ideja za "Andromedu" pojavila se gotovo odmah nakon prošlogodišnje Dore.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ostao je osjećaj da smo tamo ostale nedorečene i da se želimo vratiti s nečim stvarno značajnim, projektom koji će do kraja ispričati našu priču. Paralelno s tim, naši autori su imali jasnu želju ispričati povijesnu priču o hrvatskim ženama i slikovito prikazati vrijeme u kojem su živjele, njihove okolnosti, snagu i ulogu kroz povijest. Sam proces trajao je nekoliko mjeseci. Tijekom ljeta počelo se s pisanjem teksta i izradom aranžmana, a pjesma se postupno gradila i oblikovala baš s pozornicom Dore na umu. Snimanje vokala završeno je u listopadu, čime je glazbeni dio zaokružen, dok je spot sniman u prosincu - rekle su za 24sata.

VELIKI FAVORIT Grupa Lelek za 24sata: Nakon Dore pripremamo album...
Grupa Lelek za 24sata: Nakon Dore pripremamo album...

