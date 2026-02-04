Obavijesti

Evo što će u srijedu biti u vašim omiljenim sapunicama...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: NOVA TV

Doznajte što vas očekuje ove srijede 4. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Kumovi', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Domazet se suočava s najdubljim traumama iz prošlosti, koje ga povezuju s Franom Badurinom, generalovim sinom. Sikirica pušta Čavku na slobodu. Jakov se trudi preboljeti Katarinu, dok Teodora samo želi sretnu obitelj.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro testira tekućinu iz kutije da vidi radi li se o cijanidu. Samuel prizna Maríji Fernández da se prijavio kako bi bio ekskomuniciran. Manuel napokon ode na Janin grob.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Bogati građanin pronađen je mrtav. Istragom tim otkriva više nego što je očekivao. Tim istražuje jedan neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novoga šokantnog zločina.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Cihan ne odustaje od planova te nastavlja koristiti sva sredstva kako bi održao dogovor s Tibetom, svjestan da bi jedan pogrešan korak mogao imati ozbiljne posljedice. Dok se tajne razotkrivaju, odnosi se lome.

tajne prošlosti
Foto: Nova Tv

Kumovi

NOVA TV 20:25

Goran i Stanislav kreću u akciju protiv Jadranka Zovka kojom će dokazati nevinost Macana i istjerati Zovka iz Zaglava. Vijest o ilegalnim aktivnostima u hotelu izašla je u medije i hotel je u problemu, imidž mu je ozbiljno narušen.

Foto: NOVA TV

Cacau

HRT1 12:30

Susana i Sal ugledaju Majoris s Tomanéom. Majoris kaže da je pobjegla jer se bojala da će je povezati sa Simoneinim zločinima. Regina nastavlja smišljati osvetu Simone i Marcu.

Foto: promo

