Evo što vas čeka u sapunicama: Ante otkriva Mirjani da zna za tajne vrpce s Domazetom

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante posjećuje Domazeta kako bi ga pokušao potkupiti. Otkriva Mirjani da zna za njezine susrete s Domazetom, kao i za tajne vrpce.

UTORAK Kad se otkriju tajanstveni ožiljci na Domazetovim leđima, kreću govorkanja o njegovoj prošlosti. Jakov daje ultimatum Teodori. Domazet shvati da je jedna od njegovih najmračnijih tajni povezana s generalovom prošlosti i njegovim pokojnim sinom.

SRIJEDA Domazet se suočava s najdubljim traumama iz prošlosti, koje ga povezuju s Franom Badurinom, generalovim sinom. Sikirica pušta Čavku na slobodu. Jakov se trudi preboljeti Katarinu, dok Teodora samo želi sretnu obitelj.

ČETVRTAK Ante pristaje na Vicin plan - dat će Ivici komad zemlje kako bi napokon okončao njihovu dugogodišnju svađu oko očeve oporuke. No ta će ponuda izazvati novi sukob. Tereza otkriva Mirjani što je Sadija pročitala s Katarinina dlana, zbog čega je opet osumnjičena za Petrovo ubojstvo.

PETAK Iako mu i dalje zamjera što joj je lagao, Katarini se osjećaji prema Domazetu produbljuju. Gatara polako uvjerava Mirjanu da ima posebne moći i da može pomoći razotkriti sinova ubojicu.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Lisandro promijeni stav prema Adrianu nakon što mu je on spasio život. Pía laže kako bi vratila narukvicu. Curro ne može preboljeti Eugenijinu smrt.

UTORAK Manuel kaže Simoni kako je doznao da Toño nije bio u braku s Norbertom i djeca nisu njegova. Leocadia nagovori Alonsa da zabrani Curru druženje s Angelom.

SRIJEDA Curro testira tekućinu iz kutije da vidi radi li se o cijanidu. Samuel prizna Maríji Fernández da se prijavio kako bi bio ekskomuniciran. Manuel napokon ode na Janin grob.

ČETVRTAK Leocadia izbaci Ángelu s La Promese. Adriano ne zna bi li prihvatio grofovsku titulu. Emilia prihvati Rómulovu odluku da napusti palaču s njom.

PETAK Angela se ulogori u vrtu i nema namjeru otići. Curro odluči u palaču dovesti ženu iz draguljarnice Esmeraldu. Leocadia se razbjesni kad otkrije da posluga pomaže njezinoj kćeri.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Mladić je ubijen ispred pekare Javiera Escana, glavnog čovjeka Los Temidosa. Voight se oslanja na doušnicu Annu kako bi otkrio jesu li napadač i Escano povezani. No stvari se kompliciraju kad se ranjeni napadač vraća u pekaru po pomoć.

UTORAK Iz policijske akademije Halstead poziva Dantea Torresa da se priključi timu. Međutim, Halstead i ostatak tima postaju sve zabrinutiji zbog Torresove prošlosti.

SRIJEDA Bogati građanin pronađen je mrtav. Istragom tim otkriva više nego što je očekivao. Tim istražuje jedan neriješeni slučaj kako bi došao do tragova novoga šokantnog zločina.

ČETVRTAK Dok se tim približava narkobosu Javieru Escanu, Voight je prisiljen lagati svojoj doušnici Anni kako bi je zadržao na pravom putu. Nakon eksplozije tim je na rubu snaga.

PETAK Oporavljajući se od smrti doušnice Anne Avalos, Voight se suočava s novom prijetnjom dok pokušava održati kvart bez droge. Tim dobiva novog šefa te primi nagrade za svoj trud u rušenju narkobosa Javiera Escana.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

PONEDJELJAK Dok se Serhat, u pratnji psihologa, sprema Ilkim i Hayal priznati istinu, iznenadni dolazak Berrak i njezina šokantna izjava: “Trudna sam” ostavlja sve bez riječi. Za Serhata je to trenutak u kojem shvaća da je za Berrak došao kraj puta.

UTORAK Zeynep se nalazi pred novim poglavljem koje joj je Serhat otvorio te kreće u ostvarenje sna o učiteljskom pozivu. Uz posao i obveze Zeynep pruža Serhatu snažnu podršku dok pokušava zaliječiti duboke rane i kaos unutar svoje obitelji.

SRIJEDA Cihan ne odustaje od planova te nastavlja koristiti sva sredstva kako bi održao dogovor s Tibetom, svjestan da bi jedan pogrešan korak mogao imati ozbiljne posljedice. Dok se tajne razotkrivaju, odnosi se lome.

ČETVRTAK Saznavši da je Berrak doista trudna s njim, Serhat doživljava veliki šok koji mu pomuti razum. Zeynep, slomljena povratkom Berrak u kuću, odlučuje da s Kader napusti dom i počne novi život daleko od sve veće napetosti.

PETAK Tibet čini posljednju “uslugu” Berrak te uspijeva razdvojiti Zeynep i Kader, zakompliciravši već krhke odnose. Iako je Berrakin cilj udaljiti Zeynep iz kuće, njezini postupci neočekivano dovode do još veće bliskosti između Serhata i Zeynep.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Stanislav priznaje Vinku da otprije poznaje Nataliju, a Vinko je bijesan što ga nije upozorio. Kad Stanislav sazna da Nataliju i Igliku premještaju u Split, traži od Gorana pomoć. Jadranka pobjesni nakon što sazna za “maserke” i optuži Vinka za preljub.

UTORAK Goran je u panici da će netko otkriti da je pomogao Bugarkama. Inspektor ga tjera na bolovanje, a Stanislav ga smiruje jer ima plan. Vinko je na sto muka - on i uprava hotela čine sve da afera s Bugarkama ne izađe u novinama, ali Vinko ima i problem s nepovjerljivom Jadrankom.

SRIJEDA Goran i Stanislav kreću u akciju protiv Jadranka Zovka kojom će dokazati nevinost Macana i istjerati Zovka iz Zaglava. Vijest o ilegalnim aktivnostima u hotelu izašla je u medije i hotel je u problemu, imidž mu je ozbiljno narušen.

ČETVRTAK Stanislav predaje inspektoru dokaze da je Zovko smjestio Macanima i on ga ide ispitati, ali Zovko bježi. Vinko se, lud od svega, opija i u nastupu očaja potpisuje Jadranki razvod. Luce i Janko usprkos drami oko hotela dogovaraju krštenje malog Andrije.

PETAK Župan Zovko je uhićen dok je pokušao prijeći granicu. Hotel slavi i vjeruje da im je obraz napokon čist. Vinko bi slavio da nije u ozbiljno narušenim odnosima s Jadrankom, a Gotovci im pomažu.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Anita prizna Martimu da nikad nije voljela Tiradentesa i da ima druge planove u životu. Lalá je pokušala naštetiti Jaimeu na sudu.

UTORAK Guto se razveseli kad sazna da je Cacau trudna i da želi oprostiti Tiagu. Rui predloži Susani da tuži Simone kako bi sebe zaštitila. Rui pristane razgovarati o Simoninim zločinima.

SRIJEDA Susana i Sal ugledaju Majoris s Tomanéom. Majoris kaže da je pobjegla jer se bojala da će je povezati sa Simoneinim zločinima. Regina nastavlja smišljati osvetu Simone i Marcu.

ČETVRTAK Salomão predloži da tuže Marca. Jaime se ne slaže. Tiago pokaže nalaz da je on Marquinhov otac. Cacau i on se poljube, a ona mu otkrije da je trudna.

PETAK Salomão i Júlia otkriju da je Majoris u policijskoj postaji i daje iskaz protiv Simone optužujući je da je možda ona ubila Susaninu majku. Sal kaže da je Rui pristao priznati policiji Simoneine zločine.