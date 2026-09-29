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ANKETA Na HRT-u počela serija 'Lijepe naše'. Sviđa li vam se?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Na HRT-u počela serija 'Lijepe naše'. Sviđa li vam se?
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Foto: HRT
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'Lijepe naše' suvremena je humorna dramska serija o ženama koje pokušavaju držati život pod kontrolom - baš u trenutku kad im se sve kontroli počinje otimati

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Večeras je na Prvom programu HRT-a s prikazivanjem počela serije 'Lijepe naše', suvremena humorna dramska serija o ženama koje pokušavaju držati život pod kontrolom - baš u trenutku kad im se sve kontroli počinje otimati.

U središtu priče su Eta (Nataša Dangubić), uspješna glumica i majka dviju kćeri Zjene (Lola Jelčić) i Roze (Judita Sinković) i njezina najbolja prijateljica Maša (Iva Kraljević), glavna urednica ženskog časopisa i majka devetogodišnje Nađe (Tija Žinić). Obje su razvedene, obje navikle rješavati tuđe probleme i obje uvjerene da još uvijek imaju nekakav plan. A onda se obitelj, ljubav, posao i godine pobrinu da taj plan prestane vrijediti.

Foto: HRT

Eta se, između kazališta, djece i bivšeg supruga Svena (Dražen Šivak), suočava s novim ljubavnim iskušenjima, strahom od starenja i pitanjem tko je ona kada više ne može držati stvari pod kontrolom. Maša pak pokušava spasiti bivšeg supruga Marka (Janko Popović Volarić) od njegove ovisnosti o kocki, zaštititi Nađu, održati karijeru i pritom shvatiti je li njezin brak doista završio. Dok njihove kćeri odrastaju i sve češće pokazuju majkama da djeca ponekad vide stvari jasnije od odraslih, kaotični svijet dvije najbolje prijateljice dodatno povezuje Iris (Doris Šarić Kukuljica), Etina britka i nekonvencionalna majka.

Foto: HRT

Važno mjesto u Etinu životu ima i Denis (Filip Juričić), njezin dugogodišnji prijatelj i oslonac s kojim je povezuje bliskost puna zadirkivanja i međusobnog razumijevanja, ali i privlačnost koja njihov odnos sve više udaljava od sigurnih granica prijateljstva. Kroz ljubavi i razvode, roditeljstvo, prijateljstvo, karijere, menopauzu, društvene mreže i opsesiju vječnom mladošću, Lijepe naše s humorom i nježnošću govore o ženama koje nisu spremne postati nevidljive samo zato što više nemaju trideset. Jer iako život možda ne ide po planu - to ne znači da najbolje nije pred njima...

U prvoj epizodi prikazano je kako nakon razvoda, Maša s devetogodišnjom Nađom privremeno useljava kod najbolje prijateljice Ete i njezine obitelji. Dok odrasli pokušavaju dokazati da se ništa dramatično nije dogodilo, jedan naizgled bezazlen školski zadatak otvara pitanje što zapravo čini obitelj. I dok se svi pokušavaju naviknuti na novi život pod istim krovom, Etin bivši suprug Sven vraća se u Zagreb sa željom da se bolje "pozicionira" na obiteljskom stablu.

Sviđa li vam se nova serija 'Lijepe naše'? Recite nam u anketi:

 Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje.

Uloge tumače Nataša Dangubić, Iva Kraljević, Lola Jelčić, Doris Šarić Kukuljica, Judita Sinković, Tija Žinić, Dražen Šivak, Janko Popović Volarić, Filip Juričić.

 Sve sljedeće epizode izlazit će utorkom u 21:15, istovremeno na HRTi-ju i HTV-u 1.

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