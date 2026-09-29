ANKETA Na HRT-u počela serija 'Lijepe naše'. Sviđa li vam se?

Večeras je na Prvom programu HRT-a s prikazivanjem počela serije 'Lijepe naše', suvremena humorna dramska serija o ženama koje pokušavaju držati život pod kontrolom - baš u trenutku kad im se sve kontroli počinje otimati.

U središtu priče su Eta (Nataša Dangubić), uspješna glumica i majka dviju kćeri Zjene (Lola Jelčić) i Roze (Judita Sinković) i njezina najbolja prijateljica Maša (Iva Kraljević), glavna urednica ženskog časopisa i majka devetogodišnje Nađe (Tija Žinić). Obje su razvedene, obje navikle rješavati tuđe probleme i obje uvjerene da još uvijek imaju nekakav plan. A onda se obitelj, ljubav, posao i godine pobrinu da taj plan prestane vrijediti.

Foto: HRT

Eta se, između kazališta, djece i bivšeg supruga Svena (Dražen Šivak), suočava s novim ljubavnim iskušenjima, strahom od starenja i pitanjem tko je ona kada više ne može držati stvari pod kontrolom. Maša pak pokušava spasiti bivšeg supruga Marka (Janko Popović Volarić) od njegove ovisnosti o kocki, zaštititi Nađu, održati karijeru i pritom shvatiti je li njezin brak doista završio. Dok njihove kćeri odrastaju i sve češće pokazuju majkama da djeca ponekad vide stvari jasnije od odraslih, kaotični svijet dvije najbolje prijateljice dodatno povezuje Iris (Doris Šarić Kukuljica), Etina britka i nekonvencionalna majka.

Foto: HRT

Važno mjesto u Etinu životu ima i Denis (Filip Juričić), njezin dugogodišnji prijatelj i oslonac s kojim je povezuje bliskost puna zadirkivanja i međusobnog razumijevanja, ali i privlačnost koja njihov odnos sve više udaljava od sigurnih granica prijateljstva. Kroz ljubavi i razvode, roditeljstvo, prijateljstvo, karijere, menopauzu, društvene mreže i opsesiju vječnom mladošću, Lijepe naše s humorom i nježnošću govore o ženama koje nisu spremne postati nevidljive samo zato što više nemaju trideset. Jer iako život možda ne ide po planu - to ne znači da najbolje nije pred njima...

U prvoj epizodi prikazano je kako nakon razvoda, Maša s devetogodišnjom Nađom privremeno useljava kod najbolje prijateljice Ete i njezine obitelji. Dok odrasli pokušavaju dokazati da se ništa dramatično nije dogodilo, jedan naizgled bezazlen školski zadatak otvara pitanje što zapravo čini obitelj. I dok se svi pokušavaju naviknuti na novi život pod istim krovom, Etin bivši suprug Sven vraća se u Zagreb sa željom da se bolje "pozicionira" na obiteljskom stablu.

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Uloge tumače Nataša Dangubić, Iva Kraljević, Lola Jelčić, Doris Šarić Kukuljica, Judita Sinković, Tija Žinić, Dražen Šivak, Janko Popović Volarić, Filip Juričić.

Sve sljedeće epizode izlazit će utorkom u 21:15, istovremeno na HRTi-ju i HTV-u 1.