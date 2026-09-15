'Život ne prestaje s 40': Nova serija HRT-a predstavljena je u kultnom zagrebačkom lokalu

Predstavljena je nova igrana serija HRT-a 'Lijepe naše' u novootvorenoj knjižari Sandorf, tik uz kultni zagrebački kafić Sedmica Riječ je o 'dramediji' koja kroz humor progovara o razvodu, prijateljstvu, ljubavi, starenju, ali i novim počecima. Serija kreće s emitiranjem 29. rujna u 21 sat na prvom programu HTV-a, dok će prva epizoda biti dostupna na platformi HRTi već 22. rujna. Ova nova HRT-ova serija donosi priču koja se ne boji otvoriti teme o kojima se, kako ističu autorice, još uvijek nedovoljno govori. Kombinirajući dramu koju prikazuje na humorističan način, serija u središte stavlja žene srednje životne dobi, njihove odnose, probleme nakon razvoda, ljubavne zavrzlame, obiteljske odnose, ali i pitanje starenja i novih životnih početaka. Autorice i scenaristice serije, Nataša Dangubić i Zrinka Šamija, otkrile su da je ideja za seriju nastala iz njihova stvarnog života.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Serija je zapravo nastala slučajno. Nataša i ja smo se razvele u isto vrijeme, a naše dvije kćeri u stvarnom životu vrlo rano su postale najbolje prijateljice pa nam nije preostalo ništa drugo nego da i mi postanemo prijateljice - ispričala je Zrinka Šamija.

Razvod je, kaže, donio brojne izazove, a jedan od najvećih bio je nedostatak slobodnog vremena. Zrinka i Nataša zato su pronašle vrlo praktično rješenje.

- Kako razvod nosi mnoge izazove mnoge probleme, jedan od najvećih je za mene bio nedostatak slobodnog vremena, pa smo bile vrlo praktične i odlučile smo imati zajedničku dadilju, a to nam je, naravno, bilo i financijski isplativo. Dadilja je čuvala našu djecu u isto vrijeme, pa smo mi tu i tamo mogle udahnuti malo zraka - otkrila je Šamija.

No, njihovo rješenje nije dugo potrajalo.

- Naša dadilja se udala. Naš društveni život tako je nestao i mi smo se već u sljedećoj sceni našle na njezinoj svadbi gdje svi slave, uključujući naše kćeri koje plešu, a Nataša i ja smo plakale jer više nemamo društvenog života - rekla je kroz smijeh.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Upravo su takve stvarne situacije postale inspiracija za seriju. Nataša Dangubić ističe kako serija 'Lijepe naše' želi pokazati da život ne prestaje nakon četrdesete, nego da upravo tada može započeti jedno potpuno novo poglavlje.

- Život ne prestaje nakon 40. godine. Možda život počinje nakon 60., možda u penziji. To moja majka u seriji odgovorno tvrdi - rekla je Dangubić.

Serija se, dodaje, bavi problemima nakon razvoda, ali i životnom dobi koja dosad nije bila dovoljno zastupljena u televizijskim pričama.

- Stavlja u fokus jednu životnu dob koja dosad nije bila u fokusu. Stavlja u fokus muško-ženske probleme, starenje, prve dlake na bradi, šminku koja je pod povećalom i sve one male i velike zavrzlame koje dolaze s godinama - kazala je Nataša Dangubić.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je priča dominantno ženska, autorice ističu kako ne žele da 'Lijepe naše' postane isključivo ženska serija.

- Ja ne volim reći da je ovo samo ženska serija jer mislim da govori i o životu i o muškim problemima. Imamo tu predstavnike i predstavnice svih strana - dodala je Dangubić.

'Lijepe naše' sastoje se od 12 epizoda, a sve epizode snimljene su u samo 48 dana. Redateljica Judita Gamulin otkrila je kako je upravo to vremensko ograničenje dodatno potaknulo kreativnost.

- Ovo je bilo dosta, dosta vatreno krštenje za mene. Imali smo 12 epizoda i 48 dana snimanja. To su uvjeti u kojima ti zapravo nikad ne možeš do kraja izraditi priču kako bi htio i dosta su ograničavajući. Ali neka ta ograničenja nose i neke pozitivne stvari jer konstantno moraš smišljati načine kako prevariti budžet i kako prevariti to malo vremena. Onda se dogode neke stvari koje se možda ne bi dogodile da smo imali više novca i vremena - objasnila je Gamulin.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Posebno je istaknula ekipu s kojom je radila te je otkrila kako joj je bilo raditi u okruženju koje je pretežno bilo žensko.

- Imali smo super ekipu, sami profesionalci. Imali smo predivne producente koji su nas zapravo silno podržavali cijelim putem, i moralno i financijski. Nekim čudom navikla sam raditi sa ženama jer se sve što radim u životu nekako posložilo tako da žene vode. Obožavam to okruženje jer se sve može izgovoriti. Dogodi se neka sfera radikalne iskrenosti koja je zapravo dosta konstruktivna - ispričala je Judita Gamulin.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jedno od zanimljivih lica u seriji je i Lola Jelčić, kći Nataše Dangubić i kazališnog redatelja Bobe Jelčića koja je i u seriji utjelovila Natašinu kćer, odnosno kćer Natašina lika Ete, Zjenu. Lola je ove godine upisala Akademiju dramske umjetnosti, a u seriji donosi perspektivu mlađe generacije.

- Mislim da moj lik seriji donosi neku drugu perspektivu. Imamo tri žene i tri generacije i jako je zanimljivo vidjeti koliko smo različite u nekim stavovima, na primjer oko razvoda, prevare i svega ostaloga. Sve ćete vidjeti - rekla je Lola.

Njezin lik predstavlja mlađu generaciju koja na probleme svojih roditelja gleda iz nešto drukčijeg kuta.

- Ne bih rekla da je ona klasična pubertetlija jer jednostavno nema taj neki autoritet. Njezini roditelji su svašta, ali baš autoritet nisu - kazala je Lola.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Govoreći o suradnji s Natašom Dangubić, Filip Juričić, koji je u seriji utjelovio lik Denisa koji je Etin prijatelj, otkrio je kako se s idejom za seriju 'Lijepe naše' susreo još prije sedam godina, kada je pročitao prvi sinopsis koji je još tada krenula pisati Nataša Dangubić.

- Ja sam taj sinopsis čitao prije sedam godina i tada je to bilo potpuno nešto drukčije. Ali, kako sam imao nekih tekstova, to mi je bilo nešto što sam dobio i što mi je bilo zanimljivo cijelo vrijeme. I onda ti kolegica piše, nisi dobio nekog pisca, nego baš kolegica. Mene je to uhvatilo. Pomislio sam: 'Ovo je super, ovo je genijalno, to treba raditi' - ispričao je Juričić.

Kako kaže, sam tekst se u međuvremenu znatno promijenio, ali je u njemu ostala prepoznatljiva autorska energija Nataše Dangubić.

- Kako je Nataša Dangubić lav u horoskopu, nije izdržala da taj tekst ne ugleda svjetlo dana. I dogodio se taj dan. To više nema veze s onim što sam ja čitao na početku, ali je i dalje nešto što je izašlo iz njih, a posebno iz nje - rekao je glumac.

Zagreb: Predstavljanje nove HRT-ove serije “Lijepe naše” | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Uz već spomenutu glumačku ekipu, gledatelji će u ovo savršeno izbalansiranoj 'dramediji' gledati i Ivu Kraljević kao Mašu, uspješnu urednicu i Etinu najbolju prijateljicu. Doris Šarić Kukuljica utjelovljuje Iris, Etinu majku, Judita Sinković igra Rozu, Etinu drugu kćer, dok je Tija Žinić u ulozi Nađe, Mašine kćeri. Muški dio postave čine Dražen Šivak kao Sven, Etin sadašnji/bivši suprug, Janko Popović Volarić kao Marko, Mašin sadašnji/bivši suprug.