ANKETA One su finalistice za Miss Virovitičko-podravske županije. Koja je vaš favorit?

U sklopu 58. Orahovačkog proljeća, Orahovica će ugostiti izbor Miss Virovitičko-podravske županije, događaj koji slavi ljepotu, osobnost i ambiciju mladih žena. Finalistice će se boriti za titulu i priliku da svoju županiju predstavlja na nacionalnom izboru 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Svaka županija ima najmanje svojih Top 5 finalistica, što u sustavu Miss Hrvatske čini preko 100 djevojaka tijekom godine.

Ovo je Top5 djevojaka koje će ove godine stati na pozornicu i pokušati osvojiti naklonost publike i stručnog žirija i ulaznicu za finale.

Lucija Subjak (17) dolazi iz Orahovice. Od malih nogu gaji veliku strast prema modi, šminkanju i odijevanju, a uz to se aktivno bavi odbojkom, što ju je naučilo važnosti timskog rada i komunikacije. Sudjelovanje na izboru za Miss za nju nije samo natjecanje, već ostvarenje dječjeg sna i jedinstvena prilika za osobni razvoj te stjecanje novih iskustava. Svojim nastupom želi pokazati da se uz pozitivu i trud svaki cilj može dosegnuti.

Foto: Danijel Coric

Klara Vragolović (19) trenutno živi u Osijeku. Završila je srednju medicinsku školu za dentalnu asistenticu, a svoj akademski put planira nastaviti na studiju biologije, vođena željom da razumije prirodu i doprinosi njenoj zaštiti. Uz modeling, iza sebe ima bogato iskustvo u folkloru, fitnessu i trčanju. Njezin moto je: “Ne trudim se uklopiti — trudim se ostaviti dojam.”

Foto: Danijel Coric

Ema Mudrinjak (18) trenutno živi u Garešnici. Po struci je frizerka, no njezina velika ambicija je upis na Policijsku akademiju jer vjeruje da je to poziv koji zahtijeva disciplinu, odgovornost i iskrenu želju za pomaganjem ljudima. Slobodno vrijeme provodi aktivno uz sport, glazbu i ples, čvrsto vjerujući da su predanost i rad ključ uspjeha u svakom životnom području. Njezin moto je: “Nikada ne odustaj od svojih snova, bez obzira koliko daleko izgledali.”

Foto: Danijel Coric

Meri Karzalko (25) dolazi iz Orahovice. Magistra je edukacije sociologije te hrvatskog jezika i književnosti. Tijekom studija bila je iznimno angažirana kroz radionice osobnog razvoja i volontiranje, posebno pomažući starijim i nemoćnim osobama. U slobodno vrijeme rekreativno se bavi plivanjem, svira gitaru i uživa u putovanjima kroz koja otkriva nove kulture. Njezin moto je: “Sve svoje vrijednosti, znanje i vrline nosim sa sobom.”

Foto: Danijel Coric

Ines Mutka (20) dolazi iz Virovitice. Završila je smjer cvjećarstva s jasnim ciljem otvaranja vlastitog obrta u kojem će spojiti kreativnost i ljubav prema prirodi. Osim što prati modne trendove, strastvena je fotografkinja koja bilježi svečane trenutke drugih ljudi, te aktivno uči finski jezik kako bi širila svoje vidike. Svoj životni put vodi uz moto “Ljepota sa svrhom”, težeći tome da svakoga dana bude bolja verzija sebe.

Foto: Danijel Coric

Tijekom natjecanja finalistice će se predstaviti kroz tri izlaska. U prvom izlasku publici će se predstaviti u urbanim i modernim modnim kombinacijama koje ističu njihovu osobnost, energiju i stil. U drugom izlasku djevojke će zablistati u elegantnim večernjim haljinama Nikolina wedding store, a upravo tada publika će imati priliku upoznati njihove životne priče, ambicije i planove za budućnost. Vrhunac večeri bit će treći izlazak u raskošnim vjenčanicama, koji tradicionalno donosi najviše emocija i glamura te predstavlja jednu od najiščekivanijih točaka programa.

“Ovaj projekt ne bi bio ostvariv bez podrške našeg domaćina i glavnog pokrovitelja Grada Orahovice, kojemu ovim putem od srca zahvaljujemo na prepoznavanju značaja ove manifestacije te na svesrdnoj pomoći pri organizaciji” izjavila je Iva Loparić Kontek.

Za odličnu atmosferu pobrinut će se Danijel Banić, prepoznatljivi vokal grupe Baruni, koji će tijekom večeri izvesti neke od svojih najpoznatijih pjesama. Poseban doprinos programu dat će i članovi KUD-a Orahovica te KUD-a Crkvari, koji će publici predstaviti dio bogate kulturne baštine ovoga kraja. Kroz cijelu večer publiku će voditi poznati televizijski voditelj Davor Garić.

ANKETA: Koja djevojka je vaš favorit za pobjedu?

Koja će od pet finalistica ponijeti titulu Miss Virovitičko-podravske županije i izboriti plasman na nacionalnu završnicu Miss Hrvatske, doznat ćemo uskoro. Ulaz je slobodan!