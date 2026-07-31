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ANKETA Ova izvedba Oliverove pjesme podijelila je mišljenja! Sviđa li se vama Duškin nastup?

Piše 24sata,
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ANKETA Ova izvedba Oliverove pjesme podijelila je mišljenja! Sviđa li se vama Duškin nastup?
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Foto: screenshot/instagram
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Na manifestaciji 'Trag u beskraju' je Duška Brčić-Šušak izvela Oliverovu pjesmu 'Ostavljam te samu', a na društvenim mrežama povela se rasprava o njenom nastupu i vokalu

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Pjevačica Duška Brčić-Šušak objavila je snimku svog nastupa na manifestaciji 'Trag u beskraju', koja se održava u Veloj Luci te je posvećena hrvatskom glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću. Ona je otpjevala Oliverovu pjesmu 'Ostavljam te samu', a u komentarima joj se javio Jacques Houdek koji joj je uputio oštre kritike na njezinu izvedbu

POSLUŠAJTE IZVEDBU: 

- Duška je talentirana i interpretacija joj dolazi iz iskrenih emocija, ali glas joj je, nažalost, u lošem stanju. Hitno mora pronaći pomoć jer će uskoro ostati bez glasa - napisao je Jacques. Duška mu je odgovorila da je nedavno bila kod liječnika i da su joj glasnice u redu.

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Foto: Zvonimir Barisin

Oglasila se zatim i mezzosopranistica Irena Parlov, koja se u komentarima također složila s Jacquesom. 'Iako ovo nikako nisu zdrave glasnice i ovo govorim iz zaista najbolje namjere jer mi je žao da netko tko ima talenta ne može pokazati svoj puni potencijal jer s glasom nije sve u redu i nijedna tehnika vam trenutno ne može pomoći dok ne riješite problem s glasom', napisala joj je, između ostalog, te dodala kako 'operacija nije bauk kako je to nekada bilo'. Duška joj je samo kratko odgovorila 'Hvala vam što ste primijetili'.

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Houdek se u međuvremenu oglasio i na svojem Facebook profilu, a među komentarima se tamo našao i onaj Nevena Ciganovića koji je smatra da je 'neprimjereno prozivati curu koja je, prije svega, pojava na sceni, a takvih je baš malo u današnje vrijeme da su oku ugodne i da znaju pjevati'. 

Što vi mislite o izvedbi? Recite nam u anketi. 

Sviđa li vam se izvedba Duške Brčić-Šušak?

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