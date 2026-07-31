Jacques oštro kolegici: Urlanje, falš! Boli me duša dok te slušam

Duška Brčić Šušak objavila je izvedbu pjesme 'Ostavljam te samu', koju je izvela u sklopu manifestacije 'Trag u beskraju' posvećene Oliveru Dragojeviću. Pjevačica je napisala kako joj je bila čast biti dio programa posvećenog Oliveru. U komentarima joj se javio Jacques Houdek.

- Nikako… Nikako! Nažalost… Duška je talentirana i njena interpretacija dolazi s nekog zaista, čini se, iskrenog mjesta, ali je glas nažalost bolestan, ovo je dijagnoza na glasnicama… Out of tune, promuklo (i ne, ne kao Oliver, da se ne bi netko usudio vući paralelu! Oliver je pjevao točno tako kako i govori). A ovo je naprosto krivo, ton je iskrivljen i ružan… agresivno… jer mora biti, nažalost, ne izlazi drugačije… - napisao je Houdek i nastavio:

- Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas. Sjećam se je, još kao klinke, talentirana, ali oduvijek je krivo koristila aparat, oduvijek promukla, pa i kao djevojčica… To je odavno iz akutnog prešlo u kronično stanje… uskoro neće uopće biti glasa, to je nažalost činjenica koja se jasno čuje... Želim joj svako dobro, kao i svim mladim pjevačima, od srca i neka se osvijeste i paze na svoj glas - poručio je pjevač. Nije dugo trebalo čekati na njen odgovor.

- Dragi Jacques, prepala sam se kad sam pročitala poruku, ali moram reći da sam prije nekoliko mjeseci bila na pregledu i s glasnicama je, srećom, sve u redu. Možda vam se ne sviđa kako pjevam, možda vam se ne sviđa ova pjesma ili moj način pjevanja općenito, i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije. Hvala puno! - poručila mu je pjevačica. No rasprava tu nije završila. Houdek je u daljnjem komentaru pojasnio svoj stav.

- Pjesma je doista prekrasna, tvoj osjećaj za tekst je tu, nepatvoren, to je neupitno. Ti imaš što za reći u glazbi i ja doista vjerujem u tebe, tvoj zdrav razum i sluh koji imaš, da čuješ da ovo nikako, nikako nije dobro. Gušenje s jedne, urlanje s druge strane, doslovno me zaboli glas slušajući te, a i duša. Osim toga, sve skupa je jako falš, a to te kao sluhisticu ne smije zadovoljavati - napisao je Houdek i dodao da nije problem u glasnoći nego načinu na koji su glasne te da nema ništa protiv 'rašpe' tamo gdje je ona opravdana. On je, kaže, odgovor na ta pitanja tražio cijelog života i pronašao ih.

- Zapamtite, jedno je imati glas. A znati pjevati… E, to je nešto sasvim drugo. Pronaći sebe u svemu tome? To je ultimativna pobjeda. I to ti želim. Zaista. Sretno - napisao je i dodao kako ne vjeruje da je s Duškinim glasnicama sve u redu, iako sumnja da bi pjevačica o tome lagala.

- Eh da… U to da je sve ok s glasnicama jako teško mogu povjerovati, ali naravno ne mislim da lažeš, ne daj Bože da tako nešto i pomislim. Ali, očito si bila kod doktora na specijalističkom pregledu iz nekog razloga, zar ne? Dakle, ti si nešto osjetila. E pa, to što ti osjetiš da ne štima s glasom, ja jasno čujem. Cijeli život sam učio da bih to mogao čuti i prepoznati. Znam ja što čujem. A to nije dobro. Ako je, iz nekog meni neobjašnjivog razloga na tom pregledu ustanovljeno da je s glasnicama sve ok, onda si samo imala jako veliku sreću ovaj put. Na mlado je, rekli bi naši stari… No, to ne može i neće tako zauvijek. Zato kreni razmišljati o svom glasu. Trebat će ti! - zaključio je Houdek.

U komentarima se razvila burna rasprava u kojoj su neki pratitelji kazali kako je Jacques samo iznio stručno mišljenje, dok su drugi ocijenili da je pretjerao i kritiku eventualno Duški trebao reći privatno.

Jacques se kasnije oglasio i na svom Facebook profilu s objašnjenjem kako nije ni 'opleo' po kolegici niti ju 'napao', nego je samo rekao 'istinu, koju svi vidimo i čujemo, ali se nitko ne usudi izgovoriti'.

- Zašto? Pa zato jer živimo u tom nekom suludom vremenu i potpuno poremećenom sustavu svih vrijednosti, gdje se lažnjaci međusobno tapšaju i ohrabruju, sve pod nekom krinkom kolegijalnosti i kvaziprijateljstava (i to ne samo u mojoj branši)… Fejkizam na najjače. Naravno, iza leđa se onda ogovara i komentira sve ovo što ja imenom i prezimenom kažem i čvrsto stojim iza toga. E, pa, meni je tog fejkizma odavno preko glave. Nikad nisam i neću biti fejk! Svima istina u lice, ma koliko ponekad “boljela”. Mene na mom putu nitko nikad nije štitio, štedio ni poštedio - napisao je pjevač i dodao da i ubuduće namjerava biti iskren kada se radi o pjevanju.

- Bilo bi krajnje vrijeme da netko tko ZNA nešto konačno i kaže - glede glasa, pjevanja i vokalne pedagogije, vjerujte mi, znam sigurno puno više no naslućujete, a siguran sam, daleko više od većine koja misli da zna. Tome sam posvetio život. Glas kao najljepši instrument je moja životna opsesija i glede znanja, doista vjerujem kako mogu stati uz bok najjačim vokalnim mentorima i pedagozima u svijetu. Čak ih mogu ponešto i naučiti, kada bi bar i oni bili kao ja, koji sam uvijek željan naučiti više, spreman na izazove, koji preispitujem svoje znanje i nikad nisam sasvim zadovoljan. Nikad ne možemo naučiti i znati dovoljno i baš uvijek ima prostora za napredak - napisao je i dodao da svim mladim pjevačima poželio je sreću i da nastave raditi na sebi.

Duška Brčić Šušak javnosti je postala poznata nakon što se natjecala u četvrtoj sezoni showa 'The Voice'. Na slijepoj audiciji zbog nje su se okrenula sva četiri mentora nakon izvedbe pjesme 'I See Red', a za mentora je odabrala Dinu Jelusića. U natjecanju je stigla do emisija uživo. Inače se glazbom bavi od osme godine te već više od 15 godina nastupa. Po struci je veterinarska tehničarka, ali je odlučila u potpunosti se posvetiti glazbi. Tako je 2024. proglašena pobjednicom na 'Večerima dalmatinske šansone' u Šibeniku. Međutim, organizacija festivala je priznala da je došlo do tehničke pogreške i da je najviše glasova publike zapravo dobio Mladen Grdović (66), pa je nagradu vratila.