ANKETA Ove djevojke natječu se za Miss Grada Zagreba: Koja je cura vaš favorit za pobjedu?

Ove nedjelje bit će izabrana nova Miss Zagreba. U svečanoj dvorani hotela Antunović u Zagrebu od 18 sati ćemo saznati i 13.finalisticu 30. Miss Hrvatske. Ova manifestacija doprinosi kulturnom životu grada i omogućuje mladim djevojkama da ostvare svoje snove i ambicije u industriji ljepote, ali i promovira društvene i kulturne vrijednosti. Pobjednica ovog županijskog izbora postaje predstavnica Grada Zagreba na nacionalnom izboru Miss Hrvatske.

Na izboru će se predstaviti osam djevojaka izabranih na castingu, koji se održao u caffe and lounge baru ZIM. Natjecateljice se predstaviti žiriju u tri izlaska. Nosit će modnu kolekciju odjeće LARIE , vjenčanice iz Nikolina wedding store te sunčane naočale Tvornice naočala.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Kim Verson, a program će voditi Davor Garić . Natjecateljice i pobjednica izbora dobiti ce vrijedne nagrade naših partnera Dida Boža, Hills ginova,studia ljepote Goga i Donna 2 skincare and more te balon centra. Pobjednica će osim plasmana u finale osvojiti i tijaru Gemstone gallery by Ivana Milun.

Predstavljamo natjecateljice:

1. Sara Grdić

Ima 19 godina i studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu te godinama trenira nogomet i igra za ŽNK Siget na poziciji zadnjeg veznog. U budućnosti se također vidi u nogometu koji je njena velika ljubav, a tu ljubav želi prenijeti i na mlađe naraštaje i to kao trenerica gdje sad već odrađuje praksu u NK Lokomotivi. Sara vješto spaja dvije strasti nogomet i modeling koji je također njena velika strast. Od stranih jezika govori engleski te pomalo talijanski jezik.

Foto: PROMO

2. Tea Bunić

Ima 19 godina i po struci je arhitektonski tehničar te joj je velika želja upisati studij arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Od djetinjstva se bavila tenisom, no sad joj je i ljubav i hobi modeling, ali i crtanje te duge šetnje s prijateljima. Od svojih talenata ističe crtanje. U budućnosti bi voljela imati svoj vlastiti modni brend te putovati svijetom.

Foto: PROMO

3. Ema Mušan

Studentica je Grafičkog fakulteta u Zagrebu i ima 20 godina. Umjetnička je duša, obožava crtanje i crtanje pejzaža, a u budućnosti se vidi kao dizajnerica interijera ili vizažist. Od stranih jezika govori engleski i pomalo talijanski. Voli šetnje prirodom i čitanje knjiga.

Foto: PROMO

4. Martina Blažević

Ima 22 godine i završila je srednju školu za kozmetičara te trenutno radi u jednom kozmetičkom salonu. U zagrebačkim mažoretkinjama plesala je 13 godina i ples joj je velika ljubav, a sada je ples zamijenila redovitim odlascima u teretanu. U budućnosti bi voljela ostati u kozmetičkoj struci i otvoriti vlastiti kozmetički salon. Od stranih jezika govori engleski jezik.

Foto: PROMO

5. Marta Graovac

Ima 18 godina i maturantica je zagrebačkog MIOC-a odnosno XV. gimnazije te joj je želja nakon srednje upisati Medicinski ili Stomatološki fakultet. U djetinjstvu se bavila odbojkom i tenisom. Također, obožava glazbu te svira klavir. Od stranih jezika govori engleski jezik. U budućnosti se vidi kao stomatologinja ili liječnica.

Foto: PROMO

6. Eva Jurković

Ima 21 godinu i upisala je Ekonomski fakultet. Trenutno je okupirana poslom stjuardese za jednu privatnu zrakoplovnu charter kompaniju. Od sportova se osam godina aktivno bavila plivanjem. Od stranih jezika izvrsno govori engleski jezik te pasivno talijanski i njemački.

Foto: PROMO

7. Anja Tominc

Ima 21 godine i završila je studij dizajna odjeće i u budućnosti se vidi kao direktorica svoje vlastite tvrtke i dizajnerica odjeće. Od stranih jezika govori engleski, slovenski i njemački jezik. Hobi joj je ples.

Foto: PROMO

8. Mihaela Periša

Ima 19 godina i završila je sportsku gimnaziju u Zagrebu. Godinama igra softball u softball klubu Medvednica te je i ponosna softball reprezentativka Hrvatske. Sa klubom i reprezentacijom proputovala je Europu. Velika joj je želja upis na Kineziološki fakultet u Zagrebu. U sportu je od malih nogu, a njezini počeci bili su u ritmičkoj gimnastici i odbojci. Od stranih jezik tečno govori engleski jezik i nešto talijanskog.

Foto: PROMO