ANKETA Ove točke prošle su u finale 'Supertalenta': Tko vam se najviše od njih tri svidio?

U drugoj polufinalnoj epizodi 'Supertalenta' se osam kandidata natjecalo za prolazak u finale. Davor Bilman je imao mogućnost ovog puta nekome dati zlatni gumb, a njegov izbor bila je Ukrajinka Karyna Zubal.

Atraktivna djevojka očarala je Bilmana, ali i gledatelje, svojim energičnim i senzualnim nastupom u 'čaši za martini'. Njezini fleksibilni pokreti došli su još više do izražaja uz prskanje vode.

Foto: Luka Dubroja

Druga je u finale prošla Ena Nižić koja je izvela pjesmu 'Girl on Fire' pjevačice Alicia Keys. Uz nju su nastupila i četiri mlada plesača. Fabijan joj je nakon nastupa rekao da je 'mini superzvijezda', a s njime se složila i Martina.

Foto: Luka Dubroja

U finale je prošla i Emina Bajtarević koja je impresivnim nastupom impresionirala žiri i publiku. Naime, ona je predstavila svoj talent, trbuhozborstvo i zapjevala hit 'My Heart Will Go On' u čak tri glasa.

Foto: Luka Dubroja

Ovog puta je osim lutka Dede dovela još jednu lutku - Baku, a Maja se zapitala koga to mogu očekivati još u finalu?

Njih tri natjecat će se zajedno s drugima u finalu desete sezone 'Supertalenta'.