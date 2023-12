Nevjerojatno fleksibilna Liberty prepala Maju: 'Pa što ova radi?'

U 'Supertalentu' se večeras natjecatelji bore za ulazak u finale. Među njima je i nevjerojatno fleksibilna Liberty Barros (15) koja je na na audicijama toliko oduševila Fabijana da je dobila i zlatni gumb od njega.

- Puno vježbam dok ne usavršim svaki pokret i sretna sam što se to cijeni. Bilo je potpuno ludo što sam dobila zlatni gumb, bila sam u potpunom šoku dok se to događalo, pomislila sam, što - prisjetila se Liberty te dodala kako joj je to bio najbolji dan u životu.

- Volim zastrašujuće elemente jer su dramatični, nikad ne znaš što slijedi. Ne želim biti jako zločesta, ali ako je na zabavan način, volim plašiti ljude. Večerašnji nastup će biti fora jer je ujedno zločest i pristojan. Mislim da će ispasti izvrsno i nadam se da će se svima svidjeti - ispričala je djevojka.

Njezin nastup ponovno je bio zastrašujuć, posebice Maji Šuput, iza koje se Liberty par puta prišuljala i prepala je, a zatim je i od dvije djevojčice pjevačica dobila i kutiju u kojoj je bio gumeni pauk.

- Isuse Bože, što ova radi, majko mila - rekla je Martina tijekom nastupa.

Maja je Liberty nakon nastupa rekla da je bila sjajna zadnji put, kao i ovaj.

- To što radiš sa svojim tijelom je nerealno. Da sam ja u mogućnosti, definitivno bih ti stisnula zlatni gumb jer si bila izvrsna - rekla je Maja.

- Mene si lako prestrašila, nisam znao što će se dogoditi sljedeće, a to je i što si htjela - poručio je Fabijan.

Martina je rekla Liberty da je njena osobnost najveća moć i vještina, ali da im se večeras svidio i njezin ples.

Davor je poručio kako se upitao ima li njezina fleksibilnost granice.